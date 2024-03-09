https://sputnik-georgia.ru/20240309/azartnye-igry-i-podrostki--v-gruzii-vvodyat-ogranicheniya-na-uchastie-v-azartnykh-igrakh-286763219.html
Азартные игры и подростки – в Грузии вводят ограничения на участие в азартных играх
Азартные игры и подростки – в Грузии вводят ограничения на участие в азартных играх
Sputnik Грузия
По данным исследований, никто не говорил о вреде азартных игр с 80% подростков 09.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-09T12:22+0400
2024-03-09T12:22+0400
2024-03-09T12:22+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Треть подростков Грузии играет в азартные игры, а счета для игр есть у каждого третьего гражданина Грузии, говорится в исследовании о зависимости от азартных игр подростков и молодежи. "В Грузии на различных онлайн-платформах азартных игр зарегистрировано более 1 миллиона счетов, владельцами которых являются граждане Грузии, и можно сказать, что у каждого третьего гражданина есть счет азартных игр", – говорится в исследовании. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>По мнению исследователей, такое число говорит о популярности азартных игр в Грузии. Результаты отчета также охватывают проблему высокого вовлечения подростков в азартные игры. Причиной этого исследователи называют моду на игры, а также бедность, на фоне которой предложение быстрого обогащения приобретает дополнительную привлекательность. Согласно данным исследования, 31% подростков имеет игровой опыт. В то же время примечательно и тревожно то, что так называемая доля подростков, имеющих практический опыт, составляет 22%. По данным исследований, с 80% подростков никто не говорил о вреде азартных игр. Соответственно, в качестве основных причин игры можно назвать недостаток информации и проблему образования Согласно исследованиям, 40% подростков мотивированы играть в азартные игры, потому что выигрывают деньги. Кроме того, 38% из них выигрывают значительную сумму денег. Новые ограничения С 1 июля 2024 года будут ужесточены запреты, действующие в Грузии в отношении азартных игр. Согласно поправкам в Кодекс административных правонарушений, граждане Грузии до 25 лет и иностранные граждане до 18 лет, а также лица, на которых распространяется запрет на участие в азартных играх, с 1 июля не смогут играть в азартные игры в онлайн-казино и тотализаторах. Игорный бизнес пополнил госбюджет Грузии сотнями миллионов в 2023 году >>Штраф за допуск таких лиц к азартным играм онлайн, как и вживую, составит 10 тысяч лари. Повторное нарушение приведет к штрафу в размере 20 тысяч лари. Кроме того, с 1 июля 2024 года за организацию и устройство азартных игр онлайн будут штрафовать и интернет-кафе. Штраф за подобное действие составит 15 тысяч лари, а повторное нарушение будет караться штрафом в размере 30 тысяч лари. В ноябре 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости запретить онлайн-казино в стране, однако отметил, что это произойдет поэтапно. На первом этапе власти повысили налоги для игорных компаний на 65-70%, ввели возрастное ограничение на азартные онлайн-игры до 25 лет, а также составили базу лиц, которым будет запрещено играть в азартные игры. В 2024 году в Грузии ужесточаются правила азартных игр>>В Грузии лицо, зависимое от азартных игр, может попасть в официальный реестр лудоманов, которым запрещено играть, двумя способами. В первом случае человек подает заявку в Службу доходов и его вносят в реестр, во втором – в суд обращается семья игромана и его вносят в список в случае положительного решения суда. Социально незащищенные лица младше 25 лет и чиновники попадают в список автоматически.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, казино
грузия, новости, общество, казино
Азартные игры и подростки – в Грузии вводят ограничения на участие в азартных играх
По данным исследований, никто не говорил о вреде азартных игр с 80% подростков
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Треть подростков Грузии играет в азартные игры, а счета для игр есть у каждого третьего гражданина Грузии, говорится в исследовании о зависимости от азартных игр подростков и молодежи.
"В Грузии на различных онлайн-платформах азартных игр зарегистрировано более 1 миллиона счетов, владельцами которых являются граждане Грузии, и можно сказать, что у каждого третьего гражданина есть счет азартных игр", – говорится в исследовании.
По мнению исследователей, такое число говорит о популярности азартных игр в Грузии.
Результаты отчета также охватывают проблему высокого вовлечения подростков в азартные игры. Причиной этого исследователи называют моду на игры, а также бедность, на фоне которой предложение быстрого обогащения приобретает дополнительную привлекательность.
Согласно данным исследования, 31% подростков имеет игровой опыт. В то же время примечательно и тревожно то, что так называемая доля подростков, имеющих практический опыт, составляет 22%.
"Исследование определило основные причины пристрастия подростков к азартным играм. 51% говорят, что впервые играли в азартные игры с друзьями, что доказывает, что азартные игры – довольно популярное и модное занятие среди подростков. Кроме того, по мнению 51% подростков, они играют в игры, чтобы скоротать свободное время", – отмечается в исследовании.
По данным исследований, с 80% подростков никто не говорил о вреде азартных игр. Соответственно, в качестве основных причин игры можно назвать недостаток информации и проблему образования
Согласно исследованиям, 40% подростков мотивированы играть в азартные игры, потому что выигрывают деньги. Кроме того, 38% из них выигрывают значительную сумму денег.
С 1 июля 2024 года будут ужесточены запреты, действующие в Грузии в отношении азартных игр.
Согласно поправкам в Кодекс административных правонарушений, граждане Грузии до 25 лет и иностранные граждане до 18 лет, а также лица, на которых распространяется запрет на участие в азартных играх, с 1 июля не смогут играть в азартные игры в онлайн-казино и тотализаторах.
Штраф за допуск таких лиц к азартным играм онлайн, как и вживую, составит 10 тысяч лари. Повторное нарушение приведет к штрафу в размере 20 тысяч лари.
Кроме того, с 1 июля 2024 года за организацию и устройство азартных игр онлайн будут штрафовать и интернет-кафе. Штраф за подобное действие составит 15 тысяч лари, а повторное нарушение будет караться штрафом в размере 30 тысяч лари.
В ноябре 2021 года премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости запретить онлайн-казино в стране, однако отметил, что это произойдет поэтапно. На первом этапе власти повысили налоги для игорных компаний на 65-70%, ввели возрастное ограничение на азартные онлайн-игры до 25 лет, а также составили базу лиц, которым будет запрещено играть в азартные игры.
В Грузии лицо, зависимое от азартных игр, может попасть в официальный реестр лудоманов, которым запрещено играть, двумя способами. В первом случае человек подает заявку в Службу доходов и его вносят в реестр, во втором – в суд обращается семья игромана и его вносят в список в случае положительного решения суда.
Социально незащищенные лица младше 25 лет и чиновники попадают в список автоматически.