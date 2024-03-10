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Российские виноделы призвали отменить льготы на импорт вина из Грузии
Российские виноделы призвали отменить льготы на импорт вина из Грузии
Sputnik Грузия
Ассоциация виноделов просит власти РФ установить ввозные пошлины для вина из недружественных стран в 200% 10.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-10T19:48+0400
2024-03-10T19:48+0400
2024-03-10T20:49+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. С предложением отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии обратилась к властям РФ Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР).Правительство России в 2023 году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Грузинская продукция под эти действия не попала и продолжает ввозиться по старой ставке.По его словам, Ассоциация также просит власти РФ установить ввозные пошлины для вина из недружественных стран в 200%. "Приняли решение вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и по установлению импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из стран НАТО в 200%", – заявил Плотников. Кроме того, ассоциация предложила отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для всех видов грузинских вин. Виноделы также будут добиваться введения в магазинах с 1 сентября квоты в 20% для российского вина с дальнейшим увеличением до 50%.Как рост пошлины на ввоз вин в РФ отразится на Грузии? Мнение эксперта >>Также виноделы предложили обязать кафе иметь в винной карте не менее 50% отечественной продукции и указывать такие напитки в начале.Согласно данным Национального агентства вина Грузии, за первые два месяца 2024 года винный экспорт Грузии в Россию составил 13,2 млн литров, это 80% всего винного экспорта страны за январь-февраль текущего года. В 2023 году на долю России пришлось почти 66% экспортируемого грузинского вина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, грузинское вино, национальное агентство вина, россия
новости, грузия, экономика, грузинское вино, национальное агентство вина, россия
Российские виноделы призвали отменить льготы на импорт вина из Грузии
19:48 10.03.2024 (обновлено: 20:49 10.03.2024)
Ассоциация виноделов просит власти РФ установить ввозные пошлины для вина из недружественных стран в 200%
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. С предложением отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии обратилась к властям РФ Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР).
Правительство России в 2023 году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Грузинская продукция под эти действия не попала и продолжает ввозиться по старой ставке.
"Правительству и Госдуме была направлена позиция по отмене льготного режима импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из Грузии", – заявил РИА Новости исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников.
По его словам, Ассоциация также просит власти РФ установить ввозные пошлины для вина из недружественных стран в 200%.
В список недружественных стран России включено 50 государств и территорий. Сюда входят и основные поставщики вин в РФ – Италия, Франция, Испания, Португалия, Греция и другие.
"Приняли решение вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и по установлению импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из стран НАТО в 200%", – заявил Плотников.
Кроме того, ассоциация предложила отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для всех видов грузинских вин. Виноделы также будут добиваться введения в магазинах с 1 сентября квоты в 20% для российского вина с дальнейшим увеличением до 50%.
Также виноделы предложили обязать кафе иметь в винной карте не менее 50% отечественной продукции и указывать такие напитки в начале.
Согласно данным Национального агентства вина Грузии, за первые два месяца 2024 года винный экспорт Грузии в Россию составил 13,2 млн литров, это 80% всего винного экспорта страны за январь-февраль текущего года. В 2023 году на долю России пришлось почти 66% экспортируемого грузинского вина.