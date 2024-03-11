https://sputnik-georgia.ru/20240311/dve-oshibki-eduarda-shevardnadze-ili-pri-chem-tut-rossiyskaya-propaganda-286788930.html

Две ошибки Эдуарда Шеварднадзе, или При чем тут российская пропаганда

Две ошибки Эдуарда Шеварднадзе, или При чем тут российская пропаганда

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, главный редактор "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили... 11.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-11T16:31+0400

2024-03-11T16:31+0400

2024-03-11T17:11+0400

аналитика

колумнисты

политика

грузино-российские отношения

арно хидирбегишвили

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Многое, что происходит в мире последние сто лет, дело рук двух грузин – Сталина и Шеварднадзе.Однажды с моими близкими друзьями, один из которых был генпрокурором Грузии при президенте Гамсахурдия, а другой – генпрокурором при президенте Шеварднадзе, мы обсуждали, какую оценку даст история фигуре Эдуарда Амвросиевича. Как вы понимаете, это была беседа прекрасно информированных людей, каждый из которых, к тому же, знал Шеварднадзе лично, поэтому факты и комментарии, которые вряд ли когда-нибудь станут достоянием общественности, сыпались один за другим. Помню, как мой друг, тот, который был генпрокурором при Гамсахурдия, привел сильный довод в пользу Шеварднадзе. Я подчеркиваю это потому, что таких кристально чистых, пользующихся повсеместным уважением в грузинском обществе, деятелей сегодня в этой системе не знаю, зато вижу ангажированность многих прокуроров и судей. Поэтому Бидзина Иванишвили и новый премьер Ираклий Кобахидзе, помимо кадрового обновления правительства, Минюста, обязательно должны обратить внимание на судебную систему и прокуратуру, где каждый третий так или иначе связан с командой Саакашвили. "Шеварднадзе мог приказать арестовать партийного и советского работника высокого ранга, прокурора или крупного хозяйственника, словом, любого, но журналист, даже рядовой, был неприкосновенен!" – сказал тогда мой друг и был абсолютно прав. Добавлю: я не раз бывал у Шеварднадзе в Крцаниси, но в прессу попала не каждая из этих встреч, во время одной из которых он мне сказал: "Демократия – это когда на одной странице газеты меня хвалят, а на другой – ругают". И действительно, когда президент Саакашвили выкинул на улицу десятки газет и журналов из подаренного грузинским журналистам президентом Шеварднадзе "Дома прессы" (сегодня – "Румс Отель", пусть знают постояльцы этой гостиницы, что их номера когда-то были нашими редакциями!), Эдуард Амвросиевич стал для нас Отцом Демократии. А сегодня, вместо демократа Шеварднадзе, мы имеем банкиров, которые создали из себе подобных русофобов партию. "Демократия – это вам не лобио кушать!" – сказал как-то профессор Театрального института, главарь незаконного вооруженного формирования "Мхедриони" Джаба Иоселиани и был абсолютно прав – все, кто попрал права честных журналистов, впоследствии сами попали на скамью подсудимых. Поэтому, думаю, дух демократа Шеварднадзе не обидится на меня за то, что сейчас скажу. Вот уже второй век, как весь мир вертится вокруг политического наследства двух грузин – Сталина и Шеварнадзе. В XX веке Сталин победил нацизм, а чтобы он не возродился, разделил Германию на Восточную и Западную и создал Организацию Варшавского договора. В противовес "союзники" создали военный блок НАТО, и баланс в мире был достигнут. Но министр иностранных дел СССР Шеварнадзе, мастерски балансировавший между Россией и Западом, объединил Германию, взамен чего друзья Шеварднадзе – министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер и госсекретарь США Джеймс Бейкер – пообещали "не расширять НАТО на Восток ни на дюйм". Однако Шеварднадзе не зафиксировал это обещание на бумаге в виде договора, меморандума, соглашения, манифеста, хартии или другого документа, в результате чего сегодня в объединенной Германии возродился нацизм. Кроме того, Шеварднадзе способствовал ликвидации Организации Варшавского договора, не потребовав взамен распустить созданный ей в противовес Североатлантический альянс, в результате чего НАТО сегодня входит на Украину, в Грузию и Армению. Правда, судьба сыграла злую шутку с Шеварднадзе – под конец жизни он стал убежденным сталинистом, но было уже поздно – мир стал однополярным. Я не могу объяснить, каким образом грузины каждый раз оказываются в центре мировых событий и меняют ход истории. Так было, когда семинарист Сосело оказался во главе Великой Октябрьской социалистической революции, потеснив Ленина, а потом – во главе СССР; как Коба уничтожил Гитлера, покорившего всю Европу, изменив тем самым судьбу мира. Я не знаю, каким чудом секретарь райкома на периферии Эдуард Шеварднадзе стал членом Политбюро ЦК КПСС, а затем – министром иностранных дел СССР, и обязательно стал бы президентом СССР, если бы сам же его не разрушил. Хочу предупредить всех грузинских оппозиционеров, помешанных на "российской пропаганде": аудиозапись разговора немецких офицеров, обнародованная Маргаритой Симоньян, это, несомненно, крупный успех внешней разведки России. Вот почему немецким властям в укор и назидание обнародовали запись разговора именно немецких офицеров, хотя у СВР в запасе, наверняка, уйма компрометирующих Запад материалов. То же самое касается новейшего российского оружия, которое несколько лет назад презентовал Путин и которое на Западе нарекли "мультфильмом". Ну, и как вам сегодня нравится этот "мультфильм", как он работает на Украине?! Грузинские оппозиционеры по своему скудоумию не понимают, что раз русские демонстрируют новое оружие или компромат, значит в запасе у них – еще более мощное оружие, еще более шокирующие факты! Куда там, ведь грузинские оппозиционеры росли как политики не на государственной службе, а открыли трудовые книжки в неправительственных организациях, на митингах и грантах Джорджа Сороса. Представьте себе на минуту, что будет с Грузией, если им на октябрьских парламентских выборах действительно удастся дорваться до власти и сформировать коалиционное правительство! Им под стать – добровольцы-энтузиасты, которые хотят въехать в большую политику на преднамеренно заезженной ими же теме "урегулирования российско-грузинских отношений". Они постоянно повторяют – "Диалог! Диалог! Диалог!" Так и хочется спросить: что за диалог, о чем диалог?! Разве главное – лишь бы поговорить?! Это только в кинофильмах говорят – "Говори со мной! Говори! Не молчи!" – пока везут раненого в больницу. И еще женщины говорят мужчинам после секса – "Поговори со мной, не засыпай!", потому что женщины хотят убедиться, что их любят не только за секс. Но главное, что доказала запись разговора офицеров бундесвера, что Генштаб объединенных сил, воюющих сегодня против России, находится в Лондоне, раз немцы собирались обратиться к Великобритании и США за помощью. Ведь Великобритания хочет столкнуть Грузию с Россией, Армению – с Азербайджаном и Азербайджан – с Россией, чтобы овладеть Кавказом и выйти на Каспий. Хотя, если учитывать присутствие "British Petroleum" в Азербайджане, то Великобритания туда уже вышла. "Разделяй и властвуй" – типичная тактика англосаксов, вспомните слова Трумэна после нападения Гитлера на СССР: "Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, если будет выигрывать Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они как можно больше убивают друг друга…"Смотрите – англосаксы взорвали "Северные потоки", которые обошлись Газпрому и европейским партнерам в 17 млрд евро – и как будто ничего не случилось! Никто не наказан, преступник не назван, про урон экологии даже не вспоминают! А если бы взорвали их трубопровод, к примеру, "Баку-Тбилиси-Джейхан"?! Представляете, какой поднялся бы шум на весь мир?! Но Армения, даже во время т. н. "44-дневной войны" в сентябре-ноябре 2020 года, ни разу даже ракету не выпустила в сторону этого трубопровода, потому что президентом Армении тогда был бывший посол Армении в Великобритании Армен Саркисян – консультант "ВР" и друг принца Чарльза, а премьер-министром Армении – агент MI6 Никол Пашинян, агентурный псевдоним "Редактор". К сведению читателей: "ВР" является крупнейшим инвестором в экономику Азербайджана, возглавляет реализацию крупных энергетических проектов – морских нефтяных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и газоконденсатного "Шахдениз", обладает паевым участием в нефте- и газопроводах "Баку-Тбилиси-Джейхан" (оператор нефтепровода) и "Южно-Кавказский трубопровод", а также участвует с 20-процентной долей в консорциуме "Южного газового коридора". За годы деятельности в Азербайджане по 2023 год включительно, компания "ВР" инвестировала в экономику страны свыше 84 млрд долларов. Как видите, все этнические и политические разногласия исчезают, когда речь заходит о больших деньгах! Приведу еще пример: взорвали Крымский мост – результат тот же, опять никто не понес наказание, более того, его опять собираются взорвать! Но Запад, в унисон с грузинской оппозицией и телекомпаниями, опять заявляет, что это, мол, "российская пропаганда", хотя аутентичность аудиозаписи офицеров бундесвера Германия уже подтвердила. Далеко ходить за примерами не надо: в 2008 году в Англии при загадочных обстоятельствах скончался миллиардер Бадри Патаркацишвили. Его убили за то, что он, вместе со своим другом Борисом Березовским, хотел урегулировать отношения Грузии с Россией. Но мир на Южном Кавказе вовсе не входил в планы англосаксов и его убрали, а спустя несколько лет, в Лондоне, в ванне собственного дома был найден мертвым Березовский... Оба расследования, как и все преступления англосаксов, замяли, преступники по сей день неизвестны и никто, соответственно, не наказан. Грузинская оппозиция и грузинские медиа ничего этого не помнят и все называют "российской пропагандой", даже когда тысячные толпы украинских нацистов-бандеровцев с флагами и нарукавными повязками со свастикой устраивали факельные шествия по улицам Киева. А это потому, что грузинские наци, как и их украинские братья-неонацисты, считают нацизм не грехом, а панацеей для победы над Россией. Грустно наблюдать, как помешанные на мифе о "российской пропаганде" грузинские тележурналисты настолько деградировали, что если им не дать задание и деньги, они остановятся как роботы с севшими батареями, не зная, что делать дальше! Вот почему грузинская радикальная оппозиция, то есть коллективный Саакашвили, английские агенты и Саломе Зурабишвили сегодня так ополчились на Бидзину Иванишвили. Вот почему Иванишвили и Кобахидзе, наряду с кадровым обновлением правительства, обязательно должны обратить внимание на грузинские телекомпании. Сплошь иностранные агенты, они не сообщают, почему Зурабишвили по нескольку раз в год посещает Лондон (похороны и коронации не в счет), и что на полях Мюнхенской конференции она пересеклась с руководителем британской внешней разведки MI6 Ричардом Муром, бывшим послом Великобритании в Турции, который там же, в Мюнхене, два часа беседовал со своим агентом, премьер-министром Армении Пашиняном, завербованном МI6 в 2004 году в Батуми. Никто в Грузии не знает, что назначение Мура руководителем Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6, Secret Intelligence Service) не случайно совпало с последним всплеском Карабахского конфликта, который называют "44-дневной войной"; что Пашинян в 2018 году совершил госпереворот в Армении с опорой на MI6 и национальную турецкую разведку MIT (Milli İstihbarat Teşkilatı). Грузинская оппозиция, называющая Бидзину Иванишвили "российским олигархом" за бизнес в России в прошлом, уже двадцать лет не объясняет, как ефрейтор Пограничных войск КГБ СССР Саакашвили стал президентом Грузии, хотя его родной дядя – полковник КГБ и агент ЦРУ. На поверхности лежит еще много интересных фактов, которым даже экспертный анализ не нужен, к примеру: прадед экс-премьера Великобритании, а ныне парламентария, куратора Украины Бориса Джонсона, раз десять в год посещающего Киев для проведения инструктажа, был турком, турецким журналистом по имени Али Кемаль, главным редактором либеральной газеты "İkdam", впоследствии – министром внутренних дел Османской империи. Никол Пашинян тоже имеет турецкие корни и тоже журналист – работал главным редактором газеты "Айкакан жаманак", а потом стал премьер-министром Армении. Имеющий армянские корни по отцовской линии, президент Саакашвили тоже тщетно пробовал силы в журналистике. Став президентом, чтобы навсегда стереть из своей биографии это фиаско, он изгнал грузинскую прессу из "Дома прессы", где когда-то стоял стол начинающего журналиста Михаила Саакашвили. Разве эти факты не говорят о многом, как и то, что 1 марта, в рамках Дипломатического форума в Анталье, министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился только с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом и с замглавы МИД Великобритании Лео Докерти, хотя там находился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров? Иностранные агенты в Грузии – политики, пропагандисты, НКО, т. н. эксперты и активисты ЛГБТКИ+ – скрывают, что только благодаря Бидзине Иванишвили Грузия сегодня не пошла по пути Армении, которой уготована роль второй Украины, что означает жить на попечении англосаксов и враждовать с Россией. Иванишвили выдержал бешеный натиск Запада, оркестрованный Великобританией, но Грузия не открыла Второй Украинский фронт. Грузинские теледикторы, купленные оптом MI6 и CIA через действующие в Грузии НКО, скрывают от грузинского общества, что Соединенное Королевство не то, что не в состоянии помочь объединить Грузию и вернуть Армении Карабах, а скоро само распадется на четыре части – Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию, если срочно не откроет Второй фронт в Закавказье. В Великобритании пьют непонятно что, потому что вся питьевая вода там отравлена химическими отходами – вот почему их привлекают Грузия и Армения с богатейшими запасами питьевой воды. А магазинах наблюдается дефицит продуктов, особенно плохо с чаем, даже с английским; женщин планируют начать призывать в армию; экономика – в страшной рецессии. Конечно же, грузинские журналисты об этом молчат и даже не существует грузинского перевода статьи "Школа дураков" известного британского журналиста Криса Стивенса, долгое время работавшего в лондонских газетах "The Telegraph" и "The Times". Крис Стивенс рассказывает об элитной британской школе-интернате "Олденхэм", что в графстве Хартфордшир на юго-востоке Англии, учеником которой был сам и подвергался сексуальному насилию вместе с другими учениками. Оказывается, сотни детей были изнасилованы преподавателями, благотворителями, попечителями и почетными гостями школы. И это люди, с которыми плотно общается король Великобритании Карл III и другие члены королевской семьи. Создается впечатление, что грузинская радикальная оппозиция хочет превратить всю Грузию в Школу дураков. Вот почему сегодня они восстали против "Грузинской мечты" Иванишвили, которая внесла в Парламент законопроект о запрете ЛГБТКИ+ пропаганды и педофилии. Вот почему Великобритания руками Бориса Джонсона заставила Зеленского выбросить в урну Минские соглашения и продолжить воевать против России, принеся в жертву сотни тысяч украинцев, потому что православная Россия – главное препятствие на пути глобалистов-гомосексуалистов к мировому господству. Вот почему Пашинян приказал органам местного самоуправления уничтожить "хачкары" и другие памятники христианской культуры в непосредственной близости от дорог. Процитирую для читателей лишь один фрагмент статьи английского журналиста: "Глобалистская элита втягивает в педофилию политиков и лидеров общественного мнения и, тем самым, делает их абсолютно послушными: каждый мировой лидер, большинство артистов эстрады, ведущих журналистов и медиаменеджеров скомпрометированы таким образом, что все они выполняют приказы своих хозяев, стоящих на вершине пирамиды. В центре мировой сатанинской педофильной секты стоит не американское "глубинное государство", а британская королевская семья", – пишет Крис Стивенс. Вот почему, предположительно, молчат армянские медиа, которые находятся на попечении англосаксов, контролируются "Редактором" из MI6 и в которых, как и в грузинских СМИ, наверняка много гомосексуалов. Закончу тем же, с чего начал – каким останется в истории Эдуард Шеварднадзе, положительной или отрицательной фигурой? Когда скончался Борис Ельцин, я находился в Москве и, по просьбе коллег из руководства РИА Новости, позвонил в Тбилиси к Шеварднадзе. "Об ушедших говорят или хорошо, или ничего. Ельцина не слушались его генералы, а меня ослушались мои генералы…" – этими словами, после недолгого раздумья, "Шеви" начал свой известный комментарий на смерть президента России, с которым плечом к плечу стоял на танке у Белого дома в Москве на "защите демократии". Я не сгожусь в судьи покойному "Белому Лису", лишь повторю, что двумя самыми большими его ошибками считаю "объединение" Германии и не задокументированное обещание западных лидеров не расширять НАТО на Восток. И окажусь в одиночестве, потому что нынешние стратегические партнеры Грузии – США и Евросоюз – считают это эпохальными достижениями Шеварднадзе и объявили его за это величайшим демократом всех времен и народов, что подтвердили, приехавшие в Тбилиси на его похороны вышеупомянутые друзья Шеварднадзе – Бейкер и Геншер. И не только на Западе, но и у нас все считают объединение Германии благом, хотя на самом деле это была лишь передача ее восточной части, ГДР – Западу, ФРГ. Что касается расширения НАТО: в выступлениях последнего времени Президент России Владимир Путин вспоминает про то, как он в 2000 году предложил президенту США Биллу Клинтону принять Россию в НАТО. Так вот, Шеварднадзе, вместе с Горбачёвым и Яковлевым, начали переход России от социалистической к "буржуинской", в результате Российская Федерация чуть было не разделила судьбу СССР. Россия не только выстояла, но и стала могущественной державой. Но опасность развала на части не минула Грузию, которую возглавил вернувшийся из Москвы Эдуард Шеварднадзе. Этот процесс довершил и задокументировал его преемник – ставленник англосаксов Михаил Саакашвили.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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2024

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аналитика, колумнисты, политика, грузино-российские отношения, арно хидирбегишвили