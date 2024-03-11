https://sputnik-georgia.ru/20240311/evrovidenie-2024-gruzinka-nutsa-buzaladze-predstavila-pesnyu-i-klip-fire-fighter-286799924.html

"Евровидение-2024": грузинка Нуца Бузаладзе представила песню и клип Fire Fighter

"Евровидение-2024": грузинка Нуца Бузаладзе представила песню и клип Fire Fighter

Sputnik Грузия

Нуца выступит в Мальмё во втором полуфинале, 11 мая 11.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-11T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Грузинская конкурсантка "Евровидения-2024" Нуца Бузаладзе презентовала песню Fire Fighter, с которой исполнительница будет представлять страну, сообщает Первый канал Общественного вещателя.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Международный песенный конкурс "Евровидение-2024" пройдет в Мальмё благодаря победе Лорин с песней Tattoo на конкурсе в предыдущем году. Первый и второй полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал – 11 мая 2024 года. Нуца выступит во втором полуфинале.Певица Нуца Бузаладзе имеет большой опыт участия в конкурсах как грузинских, так и зарубежных. Нуца начала петь в пять лет в ансамбле "Мартве". В 2020-2021 годах она стала финалистом российского конкурса "Ну-ка, все вместе"."Евровидение-2024": премьера песни Нуцы Бузаладзе и прогнозы букмекеров >>>Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Однако самым громким событием стало участие во всемирно известном проекте American Idol.Грузинка стала первой иностранкой, вошедшей в топ-12 лучших участников проекта. Бузаладзе даже удалось спеть в дуэте с австралийской поп-дивой Кайли Миноуг. Нуца также участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Голос" (Турция) и других.В 2023 году Грузию на международном конкурсе "Евровидение" представляла Иру Хечанова. Однако стране в шестой раз подряд не удалось пройти в финал конкурса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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