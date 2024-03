https://sputnik-georgia.ru/20240311/furor-oppengeymera-uspekh-bednykh-neschastnykh-i-drugie-pobediteli-oskara-286781824.html

Фурор "Оппенгеймера", успех "Бедных-несчастных" и другие победители "Оскара"

Фурор "Оппенгеймера", успех "Бедных-несчастных" и другие победители "Оскара"

Sputnik Грузия

96-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2023 год... 11.03.2024, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Киноакадемия США раздала статуэтки "Оскара" - награды в номинации "Лучшая мужская роль" удостоен ирландский актер Киллиан Мёрфи за работу в фильме "Оппенгеймер", а автор картины Кристофер Нолан победил в категории "Лучшая режиссура". Церемония вручения кинонаграды, 96-я по счету, проходила в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале ABC. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>На награду в категории "Лучшая мужская роль" также претендовали Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные") и Джеффри Райт ("Американское чтиво"). Но это далеко не единственная победа "Оппенгеймера". Также за работу в в этом фильме награду "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" получил Роберт Дауни-младший. К слову, это первый "Оскар" в карьере актера, который был номинирован на эту награду трижды. Названы обладатели премии "Золотой глобус" за 2024 год >>>В категории "Лучшая режиссура" вместе с Ноланом за "Оскар" также боролись Жюстин Трие с картиной "Анатомия падения", Мартин Скорсезе с фильмом "Убийцы цветочной луны", Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные") и Джонатан Глейзер, чья "Зона интересов" уже получила "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм". Ранее создатели "Оппенгеймера" были удостоены "Оскара" за монтаж, операторскую работу и музыку. В общем "Оппенгеймер" был номинирован в 13 категориях и завоевал награду в семи. "Бедные-несчастные" Звания "Лучшая актриса" удостоена американская актриса Эмма Стоун за фильм "Бедные-несчастные". На "Оскар" в этой категории также претендовали Лили Глэдстоун ("Убийцы цветочной луны"), Аннетт Бенинг за картину "Дайана Найэд", Кэри Маллиган ("Маэстро") и Сандра Хюллер ("Анатомия падения"). Для Эммы Стоун это второй "Оскар" в карьере. Награду за за "Лучшую женскую роль второго плана" киноакадемики отметили Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные"). Другие лауреаты "Оскара" "Оскар" в категории "Лучший короткометражный фильм" завоевала работа Уэса Андерсона "Чудесная история Генри Шугара". В номинации "Лучший документальный фильм" награды удостоилась украинская работа "20 дней в Мариуполе", а статуэтку за "Лучший оригинальный сценарий" передали Трие с фильмом "Анатомия падения". Победителем в номинации "Лучший адаптированный сценарий" стал фильм "Американское чтиво". Награду киноакадемии в таких категориях, как "Грим/прическа", "Художественная постановка" и "Костюмы", получила картина "Бедные-несчастные". За визуальные эффекты киноакадемики отметили создателей японской картины "Годзилла: Минус один". Билли Айлиш попала в объектив грузинского фотографа Давида Гиоргадзе – ФОТО >>>Американская певица Билли Айлиш взяла "Оскар" за песню "What Was I Made For?" к фильму "Барби". Это второй "Оскар" в карьере Айлиш: в 2022 году артистка завоевала свой первый "Оскар" с композицией "No Time To Die" для фильма о Джеймсе Бонде. Кстати, композиция "What Was I Made For?" ранее также была удостоена "Золотого глобуса" и награды звукоакадемии США "Грэмми".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

