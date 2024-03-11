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Глава МИД Грузии надеется на открытие границы с Азербайджаном

Глава МИД Грузии надеется на открытие границы с Азербайджаном

Sputnik Грузия

Особый карантинный режим продлен в Азербайджане еще на три месяца, до 06:00 1 июля 2024 года 11.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-11T23:30+0400

2024-03-11T23:30+0400

2024-03-11T23:52+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Открытие Азербайджаном сухопутных границ с Грузией посодействует росту числа визитеров из соседней страны, заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Решение о закрытии сухопутной границы Азербайджан принял весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Тогда в Баку было объявлено, что карантинный режим продлится до тех пор, пока в этом будет необходимость. Страна планировала открыть свои сухопутные границы 2 апреля 2024 года, но 11 марта по распоряжению премьер-министра Али Асадова, особый карантинный режим продлен в Азербайджане еще на три месяца, до 06:00 1 июля 2024 года. По словам министра, у Азербайджана есть конкретные аргументы относительно границ. "Мы знаем, что одной из причин был коронавирус, когда границы были закрыты по соображениям безопасности. Дальше события в регионе в целом развивались с точки зрения безопасности, поэтому я не могу сказать позицию Азербайджана, почему у них такое решение. Мы приветствуем, если они примут решение, и их гражданам будет упрощен приезд в Грузию", – сказал Дарчиашвили. Как ранее заявила замминистра экономики Мариам Квривишвили, Грузия потеряла более 1,5 миллиона туристов из-за закрытия Азербайджаном сухопутной границы и не смогла вернуться к допандемийным показателям. Грузия потеряла 1,5 млн туристов из-за закрытия сухопутной границы с Азербайджаном >>По ее словам, это эквивалентно примерно 400 миллионам долларов, и именно этот фактор привел к тому, что Грузия не смогла полностью восстановить туристические потоки. Выезд из Азербайджана в Грузию, как и выезд, возможен только воздушным путем. Число внутренних туристов в Грузии растет – данные статистики>>Согласно данным Национальной службы статистики, в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 миллиона раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 21,4%) и Армения (13,5%). Страна в 2023 году получила от туризма доход в более чем четыре миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, азербайджан, илья дарчиашвили, мариам квривишвили, грузино-азербайджанские отношения