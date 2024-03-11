https://sputnik-georgia.ru/20240311/gruzinskaya-diaspora-v-rossii-zhdet-pozitivnogo-razvitiya-otnosheniy-mezhdu-dvumya-stranami-286798362.html

Грузинская диаспора в России ждет позитивного развития отношений между двумя странами

Грузинская диаспора в России ждет позитивного развития отношений между двумя странами

Sputnik Грузия

Глава ФГНКА пожелал, чтобы у нового спецпредставителя по вопросам отношений с Россией были прекрасные результаты в скором времени 11.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-11T18:44+0400

2024-03-11T18:44+0400

2024-03-11T18:44+0400

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грузино-российские отношения

грузинская диаспора россии

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Назначение Георгия Каджая спецпредставителем главы правительства Грузии по связям с Россией должно положительно сказаться на грузино-российских отношениях, заявил Sputnik Грузия президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии (ФГНКА) Давид Цецхладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 11 марта назначил своим спецпредставителем по вопросам отношений с Россией Георгия Каджая, а Зураб Абашидзе, который с 2012 года занимал эту должность, стал советником главы правительства. По словам главы ФГНКА, время всегда является главным показателем результатов, поэтому Цецхладзе пожелал, чтобы у Георгия Каджая были прекрасные результаты на новом посту в скором времени. Ранее Георгий Каджая возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России. Что касается Зураба Абашидзе, который с 2012 года занимал должность спецпредставителя главы правительства Грузии по связям с Россией, он займет должность советника премьер-министра. Премьер Грузии назначил нового спецпредставителя по связям с Россией >>Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, проходящих в Праге. Карасин: Россия заинтересована в в прагматичном диалоге с грузинскими партнерами >>Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Стороны в ходе встреч обсуждают вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы. Одним из главных результатов переговоров стало снятие эмбарго на грузинские товары в 2013 году. С тех пор торговые отношения между Грузией и Россией улучшаются с каждым годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, москва, давид цецхладзе, зураб абашидзе, григорий карасин, грузино-российские отношения, грузинская диаспора россии