https://sputnik-georgia.ru/20231012/ne-na-chto-orientirovatsya--deputat-gruzinskoy-mechty-o-zamechaniyakh-po-sudebnoy-reforme-283204992.html

Не на что ориентироваться – депутат "Грузинской мечты" о замечаниях по судебной реформе

Не на что ориентироваться – депутат "Грузинской мечты" о замечаниях по судебной реформе

Во время обсуждения реформы с Венецианской комиссией не был озвучен подход, основанный на лучшей европейской модели, сказал Оханашвили 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T09:45+0400

2023-10-12T09:45+0400

2023-10-12T09:45+0400

политика

грузия

новости

анри оханашвили

венецианская комиссия

высший совет юстиции

европа

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузии" ждет больше конкретики по замечаниям Венецианская комиссия касательно судебной реформы и, в частности, изменений в Высшем совете юстиции, заявил глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили. Судебная реформа, предполагающая в том числе реформирование Высшего совета юстиции, на основании замечаний и рекомендаций Венецианской комиссии является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно заключению Венецианской комиссии, полностью выполнена лишь одна из пяти рекомендаций по Высшему совету юстиции. Депутат отметил, что во время состоявшейся с Венецианской комиссией дискуссии он задал вопрос, чем можно объяснить заявленную сейчас необходимость реформирования Высшего совета юстиции."Чем можно объяснить то, что, согласно сегодняшней оценке той же Венецианской комиссии, эту позитивную и явно положительную оценку надо изменить?" – сказал Оханашвили. По его словам, во время обсуждения ни он, ни его коллеги не услышали подхода, основанного на лучшей европейской модели. "Мы не услышали, к примеру, вот в этой стране, вот в этой форме это представлено так, и если вы хотите стать членами ЕС и выполнить этот пункт, в этой стране есть модель, ориентируйтесь на эту модель. Такого предложения не было, поэтому нам непонятно", – сказал Оханашвили. Венецианская комиссия оценила проведенную в Грузии судебную реформу>>Власти Грузии отправляют в Венецианскую комиссию проекты законов, принимаемых в рамках масштабных реформ, чтобы получить оценку соответствия европейскому законодательству и соблюдения Европейской конвенции по правам человека. Проведение тщательной реформы Высшего совета юстиции и назначение оставшихся членов Высшего совета юстиции является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС. Там же отмечено, что все эти меры должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии.Власти Грузии заявили, что в рамках работы над выполнением условий Евросоюза было установлено правило повышенной подотчетности кандидатов в Высший совет юстиции и Совет был почти почти полностью укомплектован – осталось только два вакантных места.Лидеры "Грузинской мечты" о замечаниях Венецианской комиссии>>Тем не менее, Венецианская комиссия назвала две из пяти ключевых рекомендаций – о сокращении полномочий Высшего совета юстиции и о его комплексном реформировании – невыполненными. "Незначительные или технические поправки к закону не соответствуют этой рекомендации", – говорится в заключении.Комиссия положительно оценила выполнение рекомендации о процедуре освобождения судей с должностей.Частично, по мнению Венецианской комиссии, выполнена рекомендация об ограничении оснований дисциплинарной ответственности судьи в связи с нарушением им принципа "политической нейтральности".Грузия работает со всеми странами ЕС, чтобы получить статус кандидата – глава МИД>>Также частично выполнена рекомендация об усилении обязательного характера выполнения решений Верховного суда. Венецианская комиссия рекомендует внести дальнейшие поправки, чтобы прямо указать, что Высший совет юстиции должен выполнять решения Верховного суда.За последнее время Венецианская комиссия рассмотрела и дала заключения по проекту закона "О деолигархизации", по поправкам в Избирательный кодекс, закон "Об общих судах" и другие, которые были разработаны в рамках выполнения условий Евросоюза. О том, что не хватает конкретики и поэтому не удается полноценно выполнить все условия Евросоюза, власти Грузии говорили касательно трех пунктов: деолигархизация, судебная реформа и усиление борьбы с организованной преступностью. Представителей правящей партии не раз призывали Евросоюз пояснить, что конкретно имеется в виду. Грузия ждет справедливого решения ЕС – премьер>>В свою очередь в Евросоюзе сказали, что Еврокомиссия не может предлагать конкретной реформы, она лишь указывает на такую необходимость, а как ее осуществлять, решает сама страна. Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, анри оханашвили, венецианская комиссия, высший совет юстиции, европа