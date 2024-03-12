https://sputnik-georgia.ru/20240312/gruziya-poluchila-pervyy-spasatelnyy-vertolet-airbus-helicopters--286813800.html

Грузия получила первый спасательный вертолет Airbus Helicopters

Грузия получила первый спасательный вертолет Airbus Helicopters

Sputnik Грузия

МВД Грузии в 2022 году оформило контракт с французской компанией Airbus Helicopters на приобретение трех вертолетов за 26,5 миллиона евро 12.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-12T15:58+0400

2024-03-12T15:58+0400

2024-03-12T16:47+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Грузинский экипаж привезет первый из трех приобретенных МВД спасательных вертолетов типа H145 из Германии, после завершения теоретической и практической подготовки в учебной академии Airbus Helicopters 15 марта говорится в сообщении МВД. Вопрос спасательных вертолетов в очередной раз стал актуальным после схода оползня на горном курорте в Шови 3 августа 2023 года, где погибли более 30 человек. Тогда часть оппозиции критиковала власти за неимение спасательных вертолетов, которые обещали приобрести еще в 2020 году, а также заявляя, что имеющиеся вертолеты не могут работать круглосуточно из-за отстутствия приборов ночного видения. Власти в ответ заявили, что те два вертолета, которыми располагает страна, справились с задачей, так как не месте более важна была работа дронов с тепловизорами.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Передача нового вертолета грузинской стороне прошла в Германии на предприятии Airbus Helicopters, в которой приняли участие замглавы погранполиции Георгий Малания и директор Департамента авиации специального назначения погранполиции Иосиф Арджеванишвили. Остальные два вертолета привезут в Грузию до июня 2024 года. Их общая стоимость – 26,5 миллиона евро. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>О том, что Грузия планирует закупить три новых вертолета H145 у одного из ведущих производителей вертолетов в мире, франко-немецкой компании Airbus Helicopters, стало известно еще за год до трагедии в Шови, в 2022 году, после того, как 29 июля в окрестностях горного курорта Гудаури в результате крушения вертолета, принадлежащего МВД Грузии, погибли все восемь человек, находившиеся на борту. Вертолет направлялся в Гудаури для спасения двух человек, которые застряли на скале после полета на параплане. Современный вертолет европейского типа H145 – одна из последних моделей французской компании Airbus Helicopters. Новые вертолеты полностью оснащены противопожарным и горноспасательным оборудованием. Имеют два двигателя, что повышает безопасность полетов. Вертолеты этого типа отличаются способностью действовать и маневрировать на больших высотах, что, учитывая горный рельеф Грузии, будет полностью совместимо с существующими задачами. Подобные вертолеты успешно используются полицией и службами по управлению чрезвычайными ситуациями Германии, Швейцарии, Франции, Канады и других стран. Спасательные вертолеты в ГрузииВ Грузии вертолеты пограничной полиции выполняют как функции охраны границы, так и участвуют в спасательных операциях.В поисково-спасательных операциях используют находящиеся на балансе погранполиции МВД вертолеты МИ-8, у которых есть специальное спасательное оборудование. Именно они были задействованы в Шови.Вертолет не велосипед – глава МВД Грузии о ситуации со спасательной авиацией>>Также на балансе погранполиции два французских вертолета "Супер пума" (Super Puma), которые были закуплены в 2011 году при президентстве Михаила Саакашвили. Один из них был изготовлен на заказ, с высококлассным салоном и дизайном, для перевозки высокопоставленных должностных лиц.В августе 2022 года правительство Грузии приняло решение продать непригодный для спасательных операция дорогостоящий вертолет, сэкономив 5,5 млн евро, а на вырученные деньги купить три новых Н145. Общая стоимость трех вертолетов составит 26,5 миллиона евро.Вертолеты модели H145 могут выполнять полицейские, транспортные, поисковые и спасательные функции и будут полностью оснащены для тушения пожаров и горных спасательных работ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, германия, шови, гудаури, мвд грузии