https://sputnik-georgia.ru/20240312/inauguratsiya-prezidenta-rf-proydet-7-maya-a-naznachenie-glavy-kabmina-8-maya--istochnik-v-gd-286821983.html

Инаугурация президента РФ пройдет 7 мая, а назначение главы кабмина 8 мая – источник в ГД

Инаугурация президента РФ пройдет 7 мая, а назначение главы кабмина 8 мая – источник в ГД

Sputnik Грузия

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта 12.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-12T23:12+0400

2024-03-12T23:12+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Инаугурация президента России пройдет 7 мая, а 8 мая будет рассмотрение Госдумой вопроса о назначении председателя правительства РФ, сообщил РИА Новости источник в ГД. Согласно статье 82 закона "О выборах президента РФ", избранный президент РФ вступает в должность по истечении 6 лет со дня вступления в должность президента РФ, избранного на предыдущих выборах. Президент России Владимир Путин вступил в должность главы государства 7 мая 2018 года. Россияне не смогут голосовать на выборах президента России в Грузии >>Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Двадцать пятого февраля в России стартовало досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день волеизъявления будут находиться в плавании.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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