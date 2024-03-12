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Около пяти миллионов россиян подали заявление на онлайн-голосование в выборах

Около пяти миллионов россиян подали заявление на онлайн-голосование в выборах

Sputnik Грузия

У кого нет возможности отдать голос по адресу прописки, могли выбрать другой избирательный участок 12.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-12T19:09+0400

2024-03-12T19:09+0400

2024-03-12T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Около пяти миллионов россиян подали заявление через "Госуслуги" на онлайн-голосование на выборах президента, сообщило Минцифры в Telegram-канале.В министерстве уточнили, что с 29 января по 11 марта на "Госуслугах" принимали заявления на участие в ДЭГ и на голосование на дому для маломобильных граждан. Те, у кого нет возможности отдать голос по адресу прописки, могли выбрать другой избирательный участок. Этими сервисами воспользовались почти девять миллионов человек.Так, 3,7 миллиона россиян выбрали удобный избирательный участок с помощью сервиса "Мобильный избиратель". Еще 23,5 тысячи человек подали на портале заявление на голосование на дому. Если их заявки одобрят, то к ним придут представители участковой избирательной комиссии с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.Россияне не смогут голосовать на выборах президента России в Грузии >>Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Двадцать пятого февраля в России стартовало досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день волеизъявления будут находиться в плавании.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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