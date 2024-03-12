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В России вступил в силу запрет на публикацию опросов и прогнозов к выборам

В России вступил в силу запрет на публикацию опросов и прогнозов к выборам

Sputnik Грузия

В течение пяти дней до последнего дня голосования, а также в дни голосования (с 12 по 17 марта 2024 года) запрещается публикация результатов опросов... 12.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-12T17:08+0400

2024-03-12T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Запрет на публикацию результатов социологических опросов, прогнозов и исследований, связанных с предстоящими выборами президента России, вступает в силу во вторник, 12 марта.Соответствующая норма прописана в законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".Согласно требованию, в течение пяти дней до последнего дня голосования, а также в дни голосования (с 12 по 17 марта 2024 года) запрещается публикация результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами. Также запрещается размещать их в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц.Россияне не смогут голосовать на выборах президента России в Грузии >>Сейчас в избирательной кампании по выборам президента продолжается период агитации в СМИ, стартовавший 17 февраля. Он продлится до 00:00 по местному времени первого дня голосования.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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