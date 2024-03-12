https://sputnik-georgia.ru/20240312/zaderzhat-li-v-es-byvshego-genprokurora-gruzii--vopros-adeishvili-kak-povod-dlya-raznoglasiy-286820423.html

Задержат ли в ЕС бывшего генпрокурора Грузии – вопрос Адеишвили как повод для разногласий

Задержат ли в ЕС бывшего генпрокурора Грузии – вопрос Адеишвили как повод для разногласий

Sputnik Грузия

Генпрокуратура Грузии обратилась к компетентным органам Германии и Бельгии с просьбой арестовать Адеишвили и экстрадировать его в Грузию 12.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-12T21:29+0400

2024-03-12T21:29+0400

2024-03-12T21:29+0400

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генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Тема свободного передвижение осужденного заочно в Грузии бывшего генерального прокурора и министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили в странах ЕС и его появление на серьезных мероприятиях является новой причиной недовольства властей Грузии политикой ЕС. Грузинские СМИ в начале марта распространили кадры, на которых Адеишвили в составе украинской делегации находится в немецком парламенте. Речь шла о реформе правосудия в Украине. После бундестага Зураб Адеишвили также провел встречи в Еврокомиссии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>"Главным направлением "9 шагов" в отношениях с Евросоюзом является борьба с дезинформацией. Правительство Грузии встретило эту рекомендацию с энтузиазмом. Но что такое прием Адеишвили на высоком дипломатическом уровне Европы, как не дезинформация о том, что представляет собой Адеишвили? Как немецкие и европейские институты собираются убедить грузин в том, что преступник Адеишвили строит демократию в Украине и что его можно терпеть на дипломатических переговорах?" – заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Такое признание подрывает ценности, на которых основаны европейские устремления Грузии. Проведение реформы правосудия руками преступников противоречит принципам верховенства закона, добавил он. Между тем власти Грузии уже предприняли ряд шагов для ареста Адеишвили. Генпрокуратура Грузии обратилась к компетентным органам Германии и Бельгии с просьбой арестовать Зураба Адеишвили и экстрадировать его в Грузию. Скандал с осужденным Адеишвили в бундестаге – в ЕС заявили о дезинформации >>В свою очередь МИД Грузии передал послам Европейского Союза в Грузии Павлу Герчинскому и послу Германии в Грузии Петеру Фишеру обеспокоенность грузинской стороны по поводу участия Зураба Адеишвили, человека, признанного преступником и разыскиваемого грузинским судом, в визитах и встречах, состоявшихся в Германии и Берлине. Заявление также распространило правительство Грузии, в котором выразило сожаление и глубокую тревогу из-за ряда решений украинской власти, которые вопиюще противоречат традиционной дружбе, сложившейся между двумя странами и народами, особенно в связи с тем, что высокие посты в украинском правительстве по-прежнему занимают люди, находящиеся в розыске или осужденные за различные преступления в Грузии. Скандал с осужденным Адеишвили в бундестаге – комментарий посольства Германии в Грузии >>Ранее правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвала появление осужденного в Грузии бывшего генерального прокурора в бундестаге проявлением непартнерского отношения к Грузии и способствованием усилению антиевропейских настроений в стране. Кто такой Адеишвили Адеишвили, входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года. Он получил политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство. Теперь Адеишвили работает в прокуратуре Украины. Адеишвили, который на данный момент занимает высокую должность на Украине, в Грузии признан виновным в совершении преступлений по шести уголовным делам и заочно приговорен к шести годам заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, германия, украина, бельгия, зураб адеишвили, шалва папуашвили, еврокомиссия, генеральная прокуратура грузии