https://sputnik-georgia.ru/20240313/ssha-otkazali-v-vize-razyskivaemomu-eks-ministru-oborony-gruzii--on-podal-v-sud-286831277.html

США отказали в визе разыскиваемому экс-министру обороны Грузии – он подал в суд

США отказали в визе разыскиваемому экс-министру обороны Грузии – он подал в суд

Sputnik Грузия

Давид Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 миллионов евро, а также уже давно идет речь о том, что он стоит за международной мошеннической... 13.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-13T15:28+0400

2024-03-13T15:28+0400

2024-03-13T15:28+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Разыскиваемому в Грузии экс-министру обороны Давиду Кезерашвили отказали в американской визе, из-за чего бизнесмен подал жалобу в окружной суд США по округу Колумбия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Статья, на основании которой Кезерашвили отказали в выдаче американской визы, подразумевает подозрение в отмывании денег. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 миллионов евро, принадлежащих министерству обороны. Кроме того, в правящей партии "Грузинская мечта" уже давно говорят, что за международными преступными колл-центрами стоит Кезерашвили. А в середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Депутат уверен, что Кезерашвили ограничен в передвижении из-за его незаконной деятельности. По утверждению "Грузинской мечты", Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти. Саакашвили и Кезерашвили тратят на лоббистов сотни тысяч долларов – новый скандал в Грузии>>Представители "Нацдвижения" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице. Что сказано в иске Согласно иску, опубликованному на сайте юридических исследований, содержащих миллионы юридических заключений федеральных судов и судов штатов, Courtlistener.com, выясняется, что Кезерашвили подал заявление на получение визы в посольство США на Кипре 4 апреля 2023 года, а получил отказ 18 июля того же года. После этого Кезерашвили обратился к Государственному департаменту США с просьбой обнародовать информацию, которая послужила основанием для отказа в выдаче визы. Однако, не получив ответа, он подал иск в суд 20 февраля 2024 года. "Мистер Офшор" Отказу в предоставлении американской визы предшествовала журналистское расследование ВВС, которая утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Сам Кезерашвили ранее назвал высказанные в сюжете ВВС обвинения "крайне ошибочными". Речь идет именно об отмывании денег, которое, по словам Кадагишвили, считается одним из самых серьезных преступлений в США. Ранее с инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте по вопросу колл-центров выступила партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию". Однако в правящей партии выступили против, отметив, что Кезерашвили единственный, кто заинтересован в том, чтобы заранее знать о ходе расследования. Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки. Скандальное расследование ВВС Британская вещательная компания ВВС 12 апреля 2023 года обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на один миллиард долларов. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".Отмывание миллионов при помощи колл-центров в Грузии – задержанные останутся в тюрьме>> По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Кто такой Кезерашвили Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, сша, давид кезерашвили, ираклий кадагишвили, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, bbc, политика