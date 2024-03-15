https://sputnik-georgia.ru/20240315/missiya-mvf-provodit-vstrechi-v-gruzii-vpervye-posle-priostanovleniya-programmy-286874214.html

Миссия МВФ проводит встречи в Грузии впервые после приостановления программы

Миссия МВФ проводит встречи в Грузии впервые после приостановления программы

Sputnik Грузия

Правильная и последовательная фискальная политика принесла положительные результаты во всех отраслях, было заявлено на встрече миссии с премьером 15.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-15T21:01+0400

2024-03-15T21:01+0400

2024-03-15T21:01+0400

грузия

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ираклий кобахидзе

натия турнава

международный валютный фонд

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и представители миссии Международного валютного фонда обсудили на встрече в Тбилиси динамику исполнения бюджета текущего года и прогнозы на среднесрочный период. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) находится с визитом в Тбилиси впервые после приостановления программы поддержки экономических реформ в Грузии в июле 2023 года, Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>На встрече было отмечено, что, несмотря на пандемию и создавшуюся геополитическую ситуацию, реализуемая правильная и последовательная фискальная политика принесла положительные результаты во всех отраслях. Также стороны обсудили макроэкономические тенденции и отметили, что после двух лет двузначного экономического роста Грузия по-прежнему сохраняет хорошие позиции. В 2023 году средний экономический рост составил 7,5%, а в 2024 году, по предварительным данным января, он сохранится на уровне 5,8%. В рамках визита представители миссии МВФ уже встретились с исполняющей обязанности президента Нацбанка Натией Турнава, а также экономическим блоком правительства и бизнесменами. На встрече руководство Нацбанка предоставило членам миссии МВФ подробную информацию об основных макроэкономических тенденциях, также миссию ознакомили с обзорами монетарной политики и финансовой стабильности. Длительный перерыв МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается, и отметили, что имеют позитивные ожидания по возобновлению программы в стране. Почему МВФ приостановил программу в Грузии? – пояснение депутата >>Он принял это решение вскоре после того, как в Грузии вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности. Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент посчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора. Сотрудничество с МВФ Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Чем чревато для Грузии прекращение программы МВФ? – ответ замминистра>>Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту. Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, натия турнава, международный валютный фонд