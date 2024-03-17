https://sputnik-georgia.ru/20240317/masshtabnye-ataki-na-elektronnye-resursy-vyborov-otrazheny-v-rossii-286897163.html

Масштабные атаки на электронные ресурсы выборов отражены в России

Масштабные атаки на электронные ресурсы выборов отражены в России

Sputnik Грузия

В первый день президентских выборов было заблокировано более ста поддельных фишинговых ресурсов, похожих на платформу для дистанционного электронного... 17.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-17T17:49+0400

2024-03-17T17:49+0400

2024-03-17T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Более 90 тысяч кибератак на ресурсы выборов произошло в первый день голосования – это в восемь раз больше, чем в Единый день голосования в прошлом году, все они были отражены, рассказал глава ГК "Солар" (дочерняя компания "Ростелеком") Игорь Ляпунов.Он отметил, что в первый день портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подвергся большой кибератаке. Так, поступило более 2,5 миллиона обращений в секунду."Хочу сказать об одной беспрецедентной атаке, которая была совершена вчера в 12:47 по московскому времени. На портал ДЭГ пошла большая кибератака, которая была прикладного уровня и эмулировала обращения других пользователей к ДЭГу. В пике она была более 2,5 миллиона обращений в секунду. Конечно, такая нагрузка дала задержки на портал", – сказал он.Ляпунов добавил, что в течение часа команда обработала кибератаку и она была заблокирована.Дистанционно проголосовали более 90% подавших заявление – портал ДЭГ >>Кроме того, в первый день президентских выборов было заблокировано более ста поддельных фишинговых ресурсов, похожих на платформу для дистанционного электронного голосования и сайт ЦИК."Если за первые два месяца этого года, январь, февраль, мы заблокировали порядка 60 таких ресурсов (фишинговых – ред.), то за вчерашний день таких поддельных ресурсов было заблокировано более ста. Это порталы, похожие на ДЭГ, это порталы, похожие на ЦИК, это порталы, которые говорят об экзитполах – вот это все большое противодействие информационным атакам", – указал Ляпунов.Явка на выборах президента в России превысила 60% >>"Впереди нас ждет ещё более 30 шквалов кибератак и такой плотной работы по защите", – добавил он.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, политика, президентские выборы, хакерская атака