https://sputnik-georgia.ru/20240317/raskhody-inostrannykh-studentov-v-gruzii-vyrastut-na-25-v-2024-godu--issledovanie-286876658.html

Расходы иностранных студентов в Грузии вырастут на 25% в 2024 году – исследование

Расходы иностранных студентов в Грузии вырастут на 25% в 2024 году – исследование

Sputnik Грузия

Грузия занимает пятое место в рейтинге стран по доле иностранных студентов в высших учебных заведениях мира 17.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-17T20:25+0400

2024-03-17T20:25+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Иностранные студенты вузов потратят в Грузии 824 миллиона лари в 2024 году, примерно на 25% больше по сравнению с 2023 годом, говорится в обзоре международной инвестиционной компании Galt & Taggart. В обзоре отмечается, что в текущем году расходы на образование составят 452 миллиона лари, а другие бытовые расходы – 371 миллион лари. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>В обзоре отмечается, что количество и доля иностранных студентов в сфере образования в последние годы быстро увеличились. На 2023/2024 учебный год в высшие учебные заведения страны поступила 31 тысяча иностранных студентов, из них 8 тысяч учатся в частных вузах, а 23 тысячи – в государственных. К началу 2023/24 учебного года иностранные студенты составили 17,3% от общего числа учащихся вузов. Таким образом, Грузия занимает пятое место в рейтинге стран по доле иностранных студентов в высших учебных заведениях мира. Высшее образование в Грузии можно будет получить по удаленке >>Больше всего иностранцев обучается в вузах Австралии (26%), Великобритании (20,1%), Швейцарии (18,1%) и Новой Зеландии (17,5%). Доля иностранных студентов значительно ниже в Словении (7,8%), Литве (6,2%) и Армении (5,9%). В Грузии 52,1% студентов из Индии, 8,7% – из Иордании и 5,5% из Израиля. "Конституцию" общего образования в Грузии обновят впервые за 20 лет >>По информации аналитиков, спрос на обучение в вузах Грузии вырос еще больше в 2022/23 году в связи с приездом студентов из Украины. На данный момент большинство иностранных студентов (85%) обучаются на программах здравоохранения в частных университетах Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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