https://sputnik-georgia.ru/20240318/ekspert-putina-podderzhivaet-bolshinstvo-grazhdan-rossii---eto-fakt-286912380.html
Эксперт: Путина поддерживает большинство граждан России – это факт
Эксперт: Путина поддерживает большинство граждан России – это факт
Sputnik Грузия
Рейтинг Путина вырос после начала спецоперации на Украине, утверждает политолог 18.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-18T12:48+0400
2024-03-18T12:48+0400
2024-03-18T12:56+0400
выборы президента россии 2024
россия
новости
политика
владимир путин
петр мамрадзе
в мире
грузино-российские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/14/286433804_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_76bc1e678f4b4ea7bef2ea262558c5d5.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Владимира Путина, нравится это кому-то или нет, поддерживает более 75% населения России – это факт, реальность, заявил в беседе со Sputnik Грузия политолог Петре Мамрадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,31% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков – 3,83% голосов, Леонид Слуцкий – 3,21% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,7% протоколов. Как считает эксперт, рейтинг Путина вырос после начала спецоперации на Украине. Что касается развития отношений между Грузией и Россией, то, по словам Мамрадзе, результаты выборов в России на них никак не отразятся, если власти Грузии продолжат руководствоваться прагматизмом. Путин набирает 87,31 процента голосов на выборах президента >>>"Я надеюсь, что грузинские власти продолжат придерживаться прагматичного пути в отношениях России и не будет никаких авантюр, как при президенте Саакашвили. Главное, чтобы власти не поддавались на провокации, которых уже было немало за последние два года", – сказал Мамрадзе. Голосование на выборах президента России проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Грузино-российские отношения Президент России Владимир Путин 10 мая 2023 года подписал указ об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии. Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Гражданам России визы для поездок в Грузию не нужны. Грузия отменила визовый режим в одностороннем порядке в начале 2012 года. Грузинской молодежи много лет промывали мозги – Морошкина об отношении к России >>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/14/286433804_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_98d300951c541a48e15ba058ca61d2d1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, политика, владимир путин, петр мамрадзе, в мире, грузино-российские отношения
россия, новости, политика, владимир путин, петр мамрадзе, в мире, грузино-российские отношения
Эксперт: Путина поддерживает большинство граждан России – это факт
12:48 18.03.2024 (обновлено: 12:56 18.03.2024)
Рейтинг Путина вырос после начала спецоперации на Украине, утверждает политолог
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik.
Владимира Путина, нравится это кому-то или нет, поддерживает более 75% населения России – это факт, реальность, заявил в беседе со Sputnik Грузия
политолог Петре Мамрадзе.
Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,31% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков – 3,83% голосов, Леонид Слуцкий – 3,21% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,7% протоколов.
"Все опросы общественного мнения, в том числе проведенные исследовательской организацией "Левада-центр", показали, что Владимира Путина поддерживает более 75% граждан России. Это может кому-то нравиться или не нравиться, но такова реальность, это факт", – сказал Мамрадзе.
Как считает эксперт, рейтинг Путина вырос после начала спецоперации на Украине.
Что касается развития отношений между Грузией и Россией, то, по словам Мамрадзе, результаты выборов в России на них никак не отразятся, если власти Грузии продолжат руководствоваться прагматизмом.
"Я надеюсь, что грузинские власти продолжат придерживаться прагматичного пути в отношениях России и не будет никаких авантюр, как при президенте Саакашвили. Главное, чтобы власти не поддавались на провокации, которых уже было немало за последние два года", – сказал Мамрадзе.
Голосование на выборах президента России проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
Грузино-российские отношения
Президент России Владимир Путин 10 мая 2023 года подписал указ об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии.
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Гражданам России визы для поездок в Грузию не нужны. Грузия отменила визовый режим в одностороннем порядке в начале 2012 года.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).