https://sputnik-georgia.ru/20240318/ekspert-putina-podderzhivaet-bolshinstvo-grazhdan-rossii---eto-fakt-286912380.html

Эксперт: Путина поддерживает большинство граждан России – это факт

Эксперт: Путина поддерживает большинство граждан России – это факт

Sputnik Грузия

Рейтинг Путина вырос после начала спецоперации на Украине, утверждает политолог 18.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-18T12:48+0400

2024-03-18T12:48+0400

2024-03-18T12:56+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Владимира Путина, нравится это кому-то или нет, поддерживает более 75% населения России – это факт, реальность, заявил в беседе со Sputnik Грузия политолог Петре Мамрадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,31% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков – 3,83% голосов, Леонид Слуцкий – 3,21% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,7% протоколов. Как считает эксперт, рейтинг Путина вырос после начала спецоперации на Украине. Что касается развития отношений между Грузией и Россией, то, по словам Мамрадзе, результаты выборов в России на них никак не отразятся, если власти Грузии продолжат руководствоваться прагматизмом. Путин набирает 87,31 процента голосов на выборах президента >>>"Я надеюсь, что грузинские власти продолжат придерживаться прагматичного пути в отношениях России и не будет никаких авантюр, как при президенте Саакашвили. Главное, чтобы власти не поддавались на провокации, которых уже было немало за последние два года", – сказал Мамрадзе. Голосование на выборах президента России проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Грузино-российские отношения Президент России Владимир Путин 10 мая 2023 года подписал указ об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии. Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Гражданам России визы для поездок в Грузию не нужны. Грузия отменила визовый режим в одностороннем порядке в начале 2012 года. Грузинской молодежи много лет промывали мозги – Морошкина об отношении к России >>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, политика, владимир путин, петр мамрадзе, в мире, грузино-российские отношения