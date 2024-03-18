https://sputnik-georgia.ru/20240318/novykh-chlenov-vysshego-soveta-yustitsii-gruzii-izberut-24-marta-286899747.html

Новых членов Высшего совета юстиции Грузии изберут 24 марта

Новых членов Высшего совета юстиции Грузии изберут 24 марта

Sputnik Грузия

В повестке дня конференции судей предусмотрено обсуждение внедрения т. н. системы веттинг-контроля 18.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-18T15:55+0400

2024-03-18T15:55+0400

2024-03-18T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Двух новых судей, членов Высшего совета юстиции Грузии, изберут на 32-й конференции судей 24 марта, соответствующее решение приняли на заседании административного комитета конференции. Высший совет юстиции Грузии покинули сразу два судьи – судья Тбилисского городского суда Бадри Шония и Тбилисского апелляционного суда Паата Силагадзе, а двое судей Верховного суда выступили за систему веттинг-контроля, что стало новым поводом для обсуждения ситуации в судебной системе страны. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Любой судья, участвующий в конференции судей Грузии, имеет право выдвинуть кандидатуру. Решение будет принято путем тайного голосования. Для этого необходимы голоса 2/3 присутствующих на заседании членов. На конференции также запланировано избрание секретаря Совета юстиции. На данный момент этот пост занимает член Совета Николоз Марсагишвили. Его четырехлетний срок полномочий истекает. Решение будет принято путем тайного голосования. Для этого необходимы голоса большинства – 2/3 присутствующих на заседании членов. В повестке дня также предусмотрено обсуждение внедрения т. н. системы веттинг-контроля. Всего участники конференции обсудят семь вопросов. Раскол в Высшем совете юстиции и протест судей: что происходит в судебной системе Грузии? >>Оппозиция и неправительственные организации предлагают в рамках реформы внедрить системы т. н. веттинг-контроля, который предполагает проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. Власти Грузии категорически против этой идеи. Высший совет юстиции – гарант независимости судебной власти в Грузии, он является главным руководящим органом судебной власти. Страсти по судебной системе Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима. Между тем судебная система в Грузии одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Никакого веттинг-контроля в судебной системе – премьер Грузии оппозиции >>>В судебной системе за эти годы было проведено четыре реформы, и сейчас готовится пятая волна реформ Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию". Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, высший совет юстиции, судебная реформа