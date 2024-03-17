https://sputnik-georgia.ru/20240317/raskol-v-vysshem-sovete-yustitsii-i-protest-sudey-chto-proiskhodit-v-sudebnoy-sisteme-gruzii-286880772.html

Раскол в Высшем совете юстиции и протест судей: что происходит в судебной системе Грузии?

Раскол в Высшем совете юстиции и протест судей: что происходит в судебной системе Грузии?

Sputnik Грузия

Судебная система – одна из самых больных тем в Грузии. Обеспечение непредвзятого суда – один из главных призывов западных партнеров страны 17.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-17T09:01+0400

2024-03-17T09:01+0400

2024-03-17T09:01+0400

суд

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анри оханашвили

алеко элисашвили

шалва папуашвили

высший совет юстиции

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Высший совет юстиции Грузии покинули сразу два судьи – судья Тбилисского городского суда Бадри Шония и Тбилисского апелляционного суда Паата Силагадзе, а двое судей Верховного суда выступили за систему веттинг-контроля, что стало новым поводом для обсуждения ситуации в судебной системе страны. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Оппозиция и неправительственные организации предлагают в рамках реформы внедрить системы т. н. веттинг-контроля, который предполагает проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. Власти Грузии категорически против этой идеи. А вот глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили считает, что судьи Верховного суда Екатерина Гаситашвили и Нино Бекаури, поддержавшие веттинг-контроль, поддались влиянию неправительственных организаций. "Судья должен отличаться последовательностью, чтобы он не подчинялся легко мнению, которое ему навязывают. Они не прошли этот тест. Очень печально, когда судья продвигает интересы богатых НПО и радикальной оппозиции, а не руководствуется правами, гарантированными Конституцией. Когда судья не в состоянии сохранять последовательность, это означает, что он уязвим, и велик риск того, что он не сможет выдержать давление в конкретном громком деле", – сказал Оханашвили.Никакого веттинг-контроля в судебной системе – премьер Грузии оппозиции >>>А вот другой депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Одишария решил прямо предупредить судей. Такие комментарии стали поводом для обвинения со стороны НПО во вмешательстве власти в судебную систему. "Своими заявлениями представители власти еще раз показали, что критические, принципиальные мнения в суде неприемлемы для политического правительства", – говорится в заявлении 12 НПО, занимающихся вопросами судебной системы в Грузии.Тем временем депутат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили поддержал судей. "Даже если в суде есть несколько судей, которые не подчиняются Мурусидзе (глава Высшего совета юстиции Грузии – прим. ред.), как другие, мне это очень нравится... Хотя мне не нравится идея веттинг-контроля, которую я считаю несерьезной", – сказал Элисашвили.Страсти по судебной системеВопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей.В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.Между тем судебная система в Грузии одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия.Не на что ориентироваться – депутат "Грузинской мечты" о замечаниях по судебной реформе >>В судебной системе за эти годы было проведено четыре реформы, и сейчас готовится пятая волна реформ.Судебная система – одна из самых больных тем в Грузии. Обеспечение полностью свободного и непредвзятого суда является одним из главных призывов западных партнеров страны.Власти меняются, проводятся реформы, но из года в год оппозиционеры настаивают на том, что судебная система так и не стала свободной и что ею управляет проправительственный клан из нескольких судей.Лидеры "Грузинской мечты" о замечаниях Венецианской комиссии>>Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию".Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии.Венецианская комиссия оценила проведенную в Грузии судебную реформу >>>После прихода к власти "Грузинской мечты" было проведено несколько волн судебной реформы. Однако оппозиция настаивает на том, что это все фасадные изменения, а надо проводить коренные реформы. Власти не хотят учитывать требования крупнейших оппозиционных партий, утверждая, что их оппоненты хотят не свободной судебной системы, а подконтрольной им.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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суд, тбилисский городской суд, грузия, новости, политика, тбилиси, анри оханашвили, алеко элисашвили, шалва папуашвили, высший совет юстиции, грузинская мечта - демократическая грузия