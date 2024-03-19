Чемпион UFC Илья Топурия должен сохранить гражданство Грузии – премьер
© Government of GeorgiaПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и самый молодой чемпиону UFC, выступающий за Испанию, Илья Топурия
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Самый молодой чемпион UFC, грузин Илья Топурия стал гражданином Испании
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал Минюст и президента страны сделать все необходимое для сохранения грузинского гражданства самому молодому чемпиону UFC, грузину, выступающему за Испанию, Илье Топурия.
Чемпион UFC прилетел в Тбилиси по приглашению премьер-министра. Илья Топурия продемонстрирует местным болельщикам чемпионский пояс на футбольном матче Грузия-Люксембург 21 марта.
"Очень важно, чтобы у Ильи Топурия было грузинское гражданство. Ему недавно предоставили испанское гражданство, но я не думаю, что это станет препятствием для сохранения грузинского. Поэтому я призываю министерство юстиции и президента сделать все для сохранения гражданства", – заявил премьер.
Как отметил сам борец, для него очень важно сохранить грузинское гражданство.
"Хочу поблагодарить премьера за то, что уделил мне свое время, всю Грузию за вчерашнюю встречу, которая превзошла все ожидания. Для меня очень важно сохранить гражданство обеих стран, грузинское гражданство", – сказал Топурия.
Глава правительства поздравил спортсмена с победой и отметил, что она важна для Грузии и грузинского народа.
Премьер также поинтересовался дальнейшими планами Ильи Топурия и пожелал ему успехов.
Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски.
Победа над Волкановским стала для грузинского борца 15-й подряд в ММА, он еще ни разу не проигрывал в своей карьере.
За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов, при этом организаторы добавили еще 50 тысяч за лучший проведенный бой.
По грузинскому законодательству гражданину Грузии не запрещается быть одновременно гражданином другого государства, а получение иного гражданства не приводит к автоматической утрате грузинского.
Если гражданин Грузии получил гражданство другой страны, то он сохранит грузинское в том случае, если до его получения обратился в соответствующие инстанции в Грузии.
В случае получения гражданства другой страны согласие на сохранение грузинского дадут, если связь гражданина с Грузией будет признана убедительной.
Если гражданин Грузии получил гражданство другой страны, то он сохранит грузинское в том случае, если до его получения обратился в соответствующие инстанции в Грузии.
В случае получения гражданства другой страны согласие на сохранение грузинского дадут, если связь гражданина с Грузией будет признана убедительной.