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Грузинский судья подаст иск в суд за дезинформацию
Грузинский судья подаст иск в суд за дезинформацию
Sputnik Грузия
В отношении грузинских судей начата клеветническая кампания, считает Георгий Микаутадзе 19.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-19T13:05+0400
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2024-03-19T14:13+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Заместитель председателя Верховного суда Грузии Георгий Микаутадзе намерен подать гражданский иск против юриста Майи Мцаришвили с требованием опровержения дезинформации.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Речь идет о заявлении Мцаришвили касательно имущества и доходов Микаутадзе, которое распространилось в нескольких СМИ. По словам Микаутадзе, определенные группы людей пытаются искусственно создать основания для задействования системы веттинг-контроля, то есть проверки добросовестности судей.По его словам, Мцаришвили целенаправленно распространила ложь, игнорируя мораль и нравственность.Власти Грузии против веттинг-контроля – страсти по вопросу назначения судей продолжаются>>Микаутадзе отметил, что запущена клеветническая кампания, в которой участвуют политики и неправительственные организации. Устраиваются телевизионные шоу. Оппозиция и неправительственные организации предлагают в рамках реформы внедрить систему т. н. веттинг-контроля, который предполагает проверку добросовестности судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. Власти Грузии категорически против этой инициативы. По их словам, это нарушение Конституции. Страсти по судебной системе Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "клану" назначать угодных им судей. Власти Грузии настаивают на том, что судебная система в Грузии полностью независима. Между тем судебная система в Грузии одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Какие силы требуют внедрения в Грузии системы веттинг-контроля – ответ депутата>>В судебной системе за эти годы было проведено четыре реформы, и сейчас готовится пятая волна реформ Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию". Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, георгий микаутадзе, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, сша, санкции сша против судей грузии, политика
новости, грузия, георгий микаутадзе, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, сша, санкции сша против судей грузии, политика
Грузинский судья подаст иск в суд за дезинформацию
13:05 19.03.2024 (обновлено: 14:13 19.03.2024)
В отношении грузинских судей начата клеветническая кампания, считает Георгий Микаутадзе
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Заместитель председателя Верховного суда Грузии Георгий Микаутадзе намерен подать гражданский иск против юриста Майи Мцаришвили с требованием опровержения дезинформации.
Речь идет о заявлении Мцаришвили касательно имущества и доходов Микаутадзе, которое распространилось в нескольких СМИ. По словам Микаутадзе, определенные группы людей пытаются искусственно создать основания для задействования системы веттинг-контроля, то есть проверки добросовестности судей.
"Я не могу позволить себе подрывать репутацию моей семьи подобными недобросовестными заявлениями таких людей, как Мцариашвили, поэтому я обязательно подам гражданский иск с требованием опровержения распространенных ложных фактов", – заявил Микаутадзе.
По его словам, Мцаришвили целенаправленно распространила ложь, игнорируя мораль и нравственность.
Микаутадзе отметил, что запущена клеветническая кампания, в которой участвуют политики и неправительственные организации. Устраиваются телевизионные шоу.
"Они делают все, чтобы искусственно создать основу для процедуры веттинга, которая направлена на подчинение судебной власти, усиление влияния определенных политических групп и неправительственных и международных организаций на судебную систему и снижение независимости судебной власти в такой форме", – отметил Микаутадзе.
Оппозиция и неправительственные организации предлагают в рамках реформы внедрить систему т. н. веттинг-контроля, который предполагает проверку добросовестности судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. Власти Грузии категорически против этой инициативы. По их словам, это нарушение Конституции.
Страсти по судебной системе
Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "клану" назначать угодных им судей.
Власти Грузии настаивают на том, что судебная система в Грузии полностью независима.
Между тем судебная система в Грузии одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия.
В судебной системе за эти годы было проведено четыре реформы, и сейчас готовится пятая волна реформ
Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию".
Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии.