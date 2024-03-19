https://sputnik-georgia.ru/20240319/gruzinskiy-sudya-podast-isk-v-sud-za-dezinformatsiyu-286925992.html

Грузинский судья подаст иск в суд за дезинформацию

Грузинский судья подаст иск в суд за дезинформацию

Sputnik Грузия

В отношении грузинских судей начата клеветническая кампания, считает Георгий Микаутадзе 19.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-19T13:05+0400

2024-03-19T13:05+0400

2024-03-19T14:13+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Заместитель председателя Верховного суда Грузии Георгий Микаутадзе намерен подать гражданский иск против юриста Майи Мцаришвили с требованием опровержения дезинформации.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Речь идет о заявлении Мцаришвили касательно имущества и доходов Микаутадзе, которое распространилось в нескольких СМИ. По словам Микаутадзе, определенные группы людей пытаются искусственно создать основания для задействования системы веттинг-контроля, то есть проверки добросовестности судей.По его словам, Мцаришвили целенаправленно распространила ложь, игнорируя мораль и нравственность.Власти Грузии против веттинг-контроля – страсти по вопросу назначения судей продолжаются>>Микаутадзе отметил, что запущена клеветническая кампания, в которой участвуют политики и неправительственные организации. Устраиваются телевизионные шоу. Оппозиция и неправительственные организации предлагают в рамках реформы внедрить систему т. н. веттинг-контроля, который предполагает проверку добросовестности судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. Власти Грузии категорически против этой инициативы. По их словам, это нарушение Конституции. Страсти по судебной системе Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "клану" назначать угодных им судей. Власти Грузии настаивают на том, что судебная система в Грузии полностью независима. Между тем судебная система в Грузии одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Какие силы требуют внедрения в Грузии системы веттинг-контроля – ответ депутата>>В судебной системе за эти годы было проведено четыре реформы, и сейчас готовится пятая волна реформ Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию". Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, георгий микаутадзе, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, сша, санкции сша против судей грузии, политика