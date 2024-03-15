https://sputnik-georgia.ru/20240315/vlasti-gruzii-protiv-vetting-kontrolya---ctrasti-po-voprosu-naznacheniya-sudey-prodolzhayutsya-286859115.html

Власти Грузии против веттинг-контроля – страсти по вопросу назначения судей продолжаются

Власти Грузии против веттинг-контроля – страсти по вопросу назначения судей продолжаются

Sputnik Грузия

Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии 15.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-15T11:45+0400

2024-03-15T11:45+0400

2024-03-15T12:26+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Любая инициатива, противоречащая Конституции Грузии, в том числе т. н. веттинг-контроль в отношении назначения судей, неприемлема, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Оппозиция и неправительственные организации предлагают в рамках судебной реформы внедрить системы т. н. веттинг-контроля, который предполагает проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. По его словам, веттинг-контроль может предусматривать снятие судьи с должности, однако в Грузии судьи назначаются бессрочно до достижения определенного возраста, и это указано в Конституции Грузии. Какие силы требуют внедрения в Грузии системы веттинг-контроля – ответ депутата>>Он отметил, что рекомендации, которые готова учесть Грузия, в том числе со стороны неправительственного сектора или оппозиции, должны быть рациональными. По его словам, за все годы оппозиции не удалось доказать наличие системных нарушений в судебной сфере, и Европейский суд по правам человека не нашел нарушений в решениях грузинских судов. Как отметил премьер-министр, неаргументированно против судебной власти в Грузии ведется кампания по дискредитации, которая является попыткой вмешательства в судебную власть. Никакого веттинг-контроля в судебной системе – премьер Грузии оппозиции>>В целом вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима. Между тем судебная система в Грузии одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Вопрос санкций Из года в год оппозиционеры настаивают на том, что судебная система так и не стала свободной и что ей управляет проправительственный клан из нескольких судей. Грузия все еще ждет ответа от Госдепа США по санкциям против судей – глава Верховного суда>>Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию". С тех пор власти Грузии неоднократно призывали Госдеп предоставить доказательства.Не на что ориентироваться – депутат "Грузинской мечты" о замечаниях по судебной реформе >>"У нас настолько высокий стандарт независимости суда, что крайне осложнено введение любых санкций в отношении судей в нашей судебной системе. Невозможно даже дать судье предупреждение, если нет доказательств. Когда у тебя нет никаких доказательств, а ты вводишь визовые ограничения для четырех судьей, трех действующих и одного бывшего, это говорит о том, что не защищен принцип независимости суда", – сказал Кобахидзе, добавив, что Грузия так и не получила никаких доказательств со стороны США. Судебная реформа После прихода к власти "Грузинской мечты" было проведено несколько волн судебной реформы. В судебной системе за эти годы было проведено четыре реформы, и сейчас готовится пятая волна реформ. Оппозиция настаивает на том, что это все фасадные изменения, а надо проводить коренные реформы. Власти не хотят учитывать требования крупнейших оппозиционных партий, утверждая, что их оппоненты хотят не свободной судебной системы, а подконтрольной им.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, европейский суд по правам человека, грузинская мечта - демократическая грузия, высший совет юстиции, санкции сша против судей грузии