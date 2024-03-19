https://sputnik-georgia.ru/20240319/popytka-zapugivaniya-sudey--byvshiy-prokuror-gruzii-otvetila-na-obvineniya-v-klevete-286935166.html
Попытка запугивания судей – бывший прокурор Грузии ответила на обвинения в клевете
Попытка запугивания судей – бывший прокурор Грузии ответила на обвинения в клевете
Sputnik Грузия
Зампред Верховного суда Грузии Георгий Микаутадзе заявил о намерении подать гражданский иск против юриста Майи Мцариашвили 19.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-19T21:04+0400
2024-03-19T21:04+0400
2024-03-19T21:04+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Бывший главный прокурор Тбилиси Майя Мцариашвили расценивает заявление заместителя председателя Верховного суда Георгия Микаутадзе о намерении подать на нее гражданский иск как попытку запугивания судей. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Микаутадзе намерен подать гражданский иск против Мцариашвили с требованием опровержения дезинформации. Как утверждает Мцариашвили, семья судьи в течение года получила в качестве дивидендов 14 тысяч лари. По словам Микаутадзе, определенные группы людей пытаются искусственно создать основания для задействования системы веттинг-контроля, то есть проверки добросовестности судей.По словам бывшего прокурора, цель Микаутадзе состоит в том, чтобы никто не смел высказывать иное мнение, а также задавать вопросы о его имуществе. Грузинский судья подаст иск в суд за дезинформацию>>Между тем, по словам Микаутадзе, Мцариашвили целенаправленно распространила ложь, игнорируя мораль и нравственность. Микаутадзе отметил, что запущена клеветническая кампания, в которой участвуют политики и неправительственные организации. Устраиваются телевизионные шоу.Намерение подать иск Микаутадзе объяснил тем, что он не может позволить себе подрывать репутацию его семьи подобными недобросовестными заявлениями "таких людей, как Мцариашвили".Оппозиция и неправительственные организации предлагают в рамках реформы внедрить систему т. н. веттинг-контроля, который предполагает проверку добросовестности судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. Власти Грузии категорически против этой инициативы. По их словам, это нарушение Конституции. Страсти по судебной системеВопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "клану" назначать угодных им судей. Власти Грузии настаивают на том, что судебная система в Грузии полностью независима.Власти Грузии против веттинг-контроля – страсти по вопросу назначения судей продолжаются>> Между тем судебная система в Грузии одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. В судебной системе за эти годы было проведено четыре реформы, и сейчас готовится пятая волна реформ Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию". Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, сша, георгий микаутадзе, валериан церцвадзе, михаил чинчаладзе, политика, антироссийские санкции
грузия, новости, сша, георгий микаутадзе, валериан церцвадзе, михаил чинчаладзе, политика, антироссийские санкции
Попытка запугивания судей – бывший прокурор Грузии ответила на обвинения в клевете
Зампред Верховного суда Грузии Георгий Микаутадзе заявил о намерении подать гражданский иск против юриста Майи Мцариашвили
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Бывший главный прокурор Тбилиси Майя Мцариашвили расценивает заявление заместителя председателя Верховного суда Георгия Микаутадзе о намерении подать на нее гражданский иск как попытку запугивания судей.
Микаутадзе намерен подать гражданский иск против Мцариашвили с требованием опровержения дезинформации. Как утверждает Мцариашвили, семья судьи в течение года получила в качестве дивидендов 14 тысяч лари. По словам Микаутадзе, определенные группы людей пытаются искусственно создать основания для задействования системы веттинг-контроля, то есть проверки добросовестности судей.
"Задачей этого брифинга была угроза подачи иска. Я хотела бы вам объяснить, что это может быть за иск: в цивилизованных и демократически развитых странах такие иски называются исками против свободы слова, а в развитых демократических странах такие иски судом не принимаются", – сказала Мцариашвили.
По словам бывшего прокурора, цель Микаутадзе состоит в том, чтобы никто не смел высказывать иное мнение, а также задавать вопросы о его имуществе.
Между тем, по словам Микаутадзе, Мцариашвили целенаправленно распространила ложь, игнорируя мораль и нравственность. Микаутадзе отметил, что запущена клеветническая кампания, в которой участвуют политики и неправительственные организации. Устраиваются телевизионные шоу.
Намерение подать иск Микаутадзе объяснил тем, что он не может позволить себе подрывать репутацию его семьи подобными недобросовестными заявлениями "таких людей, как Мцариашвили".
Оппозиция и неправительственные организации предлагают в рамках реформы внедрить систему т. н. веттинг-контроля, который предполагает проверку добросовестности судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. Власти Грузии категорически против этой инициативы. По их словам, это нарушение Конституции.
Страсти по судебной системе
Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "клану" назначать угодных им судей.
Власти Грузии настаивают на том, что судебная система в Грузии полностью независима.
Между тем судебная система в Грузии одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия.
В судебной системе за эти годы было проведено четыре реформы, и сейчас готовится пятая волна реформ
Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию".
Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии.