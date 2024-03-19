https://sputnik-georgia.ru/20240319/spekulyatsii-izlishni--premer-gruzii-o-skandale-vokrug-gruzinskogo-biznesmena-286932003.html

Спекуляции излишни – премьер Грузии о скандале вокруг грузинского бизнесмена

Спекуляции излишни – премьер Грузии о скандале вокруг грузинского бизнесмена

Sputnik Грузия

В Грузии разгорелся скандал из-за того, что должность советника министра обороны занимал бизнесмен, имеющий отношение к влиятельному российскому... 19.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-19T19:58+0400

2024-03-19T19:58+0400

2024-03-19T19:58+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал излишними спекуляции вокруг бизнесмена Давида Хидашели, связанного с российским предпринимателем Владимиром Евтушенковым, из-за его работы в министерстве обороны страны. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>О том, что Хидашели годами работал в оборонном ведомстве, ранее сообщил оппозиционный телеканал "Мтавари архи". Информацию подтвердила пресс-служба министерства обороны, указав, что во время своей работы в ведомстве Хидашели не имел доступа к информации, составляющей государственную тайну. По словам премьера, были определенные трудовые отношения с Хидашели, которые прекратились с февраля 2024. Хидашели занимал должность советника в министерстве обороны Грузии с 2020 по 9 февраля 2024 года. Речь идет о периоде, когда ведомство возглавлял Ираклий Гарибашвили, а затем Джуаншер Бурчуладзе. Гарибашвили был министром обороны с сентября 2019 года. А с 22 февраля 2021 года после того, как он занял пост премьер-министра, главой оборонного ведомства стал Бурчуладзе. Что касается Хидашели, по данным СМИ, он является приближенным основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили. После начала конфликта на Украине указом президента Владимира Зеленского Хидашели вместе с несколькими родными и близкими Иванишвили был внесен в список подлежащих санкциям. Депутат рассказал о делимитации границы Грузии и Азербайджана>>Имя Давида Хидашели также фигурирует в резонансном деле Давида-Гареджи. Именно он передал министерству обороны Грузии карты, на основании которых Генеральная прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы.Грузия и Азербайджан имеют несколько спорных участков границы, которые до сих пор не согласованы. На одном из них расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, давид-гареджи, ираклий кобахидзе, джуаншер бурчуладзе, бидзина иванишвили