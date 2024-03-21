https://sputnik-georgia.ru/20240321/pochemu-oppozitsiya-diskreditiruet-tsik-gruzii---otvet-premera-286973493.html

Почему оппозиция дискредитирует ЦИК Грузии – ответ премьера

Почему оппозиция дискредитирует ЦИК Грузии – ответ премьера

Sputnik Грузия

В ЦИК Грузии заявили, что ведется целенаправленная кампания по дискредитации избирательной администрации и ее сотрудников 21.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-21T21:00+0400

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бидзина иванишвили

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парламентские выборы в грузии 2024

цик грузии

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Оппозиция знает, что проиграет предстоящие парламентские выборы, и ведет кампанию против Центральной избирательной комиссии, чтобы делигитимировать выборы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. В ЦИК Грузии в четверг заявили, что целенаправленная кампания по дискредитации сотрудников госоргана переходит на новый этап и, предположительно, зафиксированы факты давления на сотрудников и попытки незаконного использования их персональных данных.Эти кампании абсолютно немощны, поэтому шансов на успех у них нет Кобахидзе, подчеркнул премьер. Сотрудников ЦИК Грузии хотят дискредитировать - заявление>>Часть оппозиции в Грузии выражает недоверие действующему главе ЦИК Георгию Каландаришвили, называя его ставленником правящей партии "Грузинская мечта". В конце февраля в СМИ появилась информация, что лидеры крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" получили задание отправить его в отставку и для этого разработано два сценария: массовый буллинг с участием политиков, СМИ и НПО, а второй – физическое нападение.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Они будут полностью пропорциональными, и в парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Число мандатов напрямую будет зависеть от числа голосов и того, сколько партий преодолеют барьер. По предварительным опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024 , цик грузии