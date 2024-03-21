https://sputnik-georgia.ru/20240321/sotrudnikov-tsik-gruzii-khotyat-diskreditirovat---zayavlenie-286972886.html

Сотрудников ЦИК Грузии хотят дискредитировать – заявление

Сотрудников ЦИК Грузии хотят дискредитировать – заявление

Sputnik Грузия

Ранее появилась информация, что оппозиция хочет сместить действующего главу ЦИК 21.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-21T19:00+0400

2024-03-21T19:00+0400

2024-03-21T21:09+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Целенаправленная кампания по дискредитации ЦИК Грузии переходит на новый этап, предположительно, зафиксированы факты давления на сотрудников и попытки незаконного использования их персональных данных, говорится в заявлении госоргана.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Часть оппозиции в Грузии выражает недоверие действующему главе ЦИК Георгию Каландаришвили, называя его ставленником правящей партии "Грузинская мечта". В конце февраля в СМИ появилась информация, что лидеры крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" получили задание отправить его в отставку и для этого разработано два сценария: массовый буллинг с участием политиков, СМИ и НПО, а второй – физическое нападение.Как отметили в ЦИК, репутация избирательной администрации как открытой и прозрачной организации неоспорима как для участвующих сторон, так и для международного сообщества, а ее сотрудники в своей деятельности строго придерживаются принципов беспристрастности и законности. ЦИК заявляет, что избирательная комиссия, используя все законные рычаги, не допустит нарушения прав сотрудников администрации, вторжения в их личную жизнь, незаконного распространения личной информации. В ЦИК отметили, что избирательная администрация традиционно будет защитником законных интересов своих сотрудников и в связи с каждым фактом нарушения этих интересов будут приняты все предусмотренные законом меры, в том числе будут проинформированы все международные партнеры. ЦИК призывает всех соблюдать требования этики и закона и не препятствовать проведению выборов 2024 года в соответствии с международными стандартами, поскольку выборы являются общественным делом, отметили в ЦИК. Парламентские выборы 2024 В Грузии 26 октября 2024 года пройдут очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Парламент Грузии преодолел вето президента по поправкам в Избирательный кодекс>>Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, единое национальное движение, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024