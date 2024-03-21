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Правительство Грузии выделило миллионы на восстановление Гелатского монастыря
Правительство Грузии выделило миллионы на восстановление Гелатского монастыря
Sputnik Грузия
Патриархия направит эти деньги на работы по реставрации, реконструкции и консервации монастырского комплекса 21.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-21T09:49+0400
2024-03-21T09:49+0400
2024-03-21T09:46+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Правительство Грузии выделило Патриархии 7,5 миллиона лари на восстановление средневекового Гелатского монастыря, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в регионе Имерети. Соответствующее распоряжение правительство издало 18 марта. Документ подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В нем говорится, что указанную сумму Минфин должен выделить из фонда проектов, которые будут реализованы в регионах, и передать ее Национальному агентству по охране культурного наследия при министерстве культуры и спорта. Агентству же было поручено передать эти средства Патриархии Грузии, которая направит деньги на работы по реставрации, реконструкции и консервации монастырского комплекса Гелати. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>О том, что правительство выделит средства для Гелати, премьер заявил на прошлой неделе, отметив, что будет сделано все возможное для сохранения Гелати. Уникальные фрески в храме Пресвятой Богородицы оказались под угрозой уничтожения из-за протекшей несколько раз крыши. Патриархия Грузии в апреле 2023 года получила право на осуществление всех работ в монастырском комплексе, после того как высказала недовольство работой министерства культуры, и потребовала проведения реставрации с единым планом управления. Уникальные фрески храма в Гелати под угрозой: специалисты готовятся к консервации >>>Ранее восстановительными работами Гелати занимался Минкульт Грузии. ЮНЕСКО положительно оценила создание министерством рабочей группы по проблемам Гелати в 2021 году и работу в ее рамках и в своем заключении призвала государство возобновить процесс, однако патриархия и специалисты остались недовольны самими работами по реставрации. В Патриархии заявили, что проблемы начались в результате проведенных в 2015-2019 годах восстановительных работ. Проблемы в Гелати Перекрытие рукавов и придела храма было осуществлено по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии. Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, вода снова подкралась к фрескам. Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры. В министерстве заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Достопримечательности Грузии: уникальный комплекс Гелати – фото >>>Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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гелати, юнеско, ираклий кобахидзе, давид iv строитель, имерети, новости, грузия
гелати, юнеско, ираклий кобахидзе, давид iv строитель, имерети, новости, грузия
Правительство Грузии выделило миллионы на восстановление Гелатского монастыря
Патриархия направит эти деньги на работы по реставрации, реконструкции и консервации монастырского комплекса
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Правительство Грузии выделило Патриархии 7,5 миллиона лари на восстановление средневекового Гелатского монастыря, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в регионе Имерети.
Соответствующее распоряжение правительство издало
18 марта. Документ подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
В нем говорится, что указанную сумму Минфин должен выделить из фонда проектов, которые будут реализованы в регионах, и передать ее Национальному агентству по охране культурного наследия при министерстве культуры и спорта. Агентству же было поручено передать эти средства Патриархии Грузии, которая направит деньги на работы по реставрации, реконструкции и консервации монастырского комплекса Гелати.
О том, что правительство выделит средства для Гелати, премьер заявил на прошлой неделе, отметив, что будет сделано все возможное для сохранения Гелати.
"Правительство выделило конкретные средства для того, чтобы максимально защитить храм, наше культурное богатство, и работы начнутся уже в ближайшие дни. Для защиты храма будет сделано все... Чтобы обеспечить высыхание храма, защиту фресок, храма в целом, совместно с Патриархией будут приняты все соответствующие меры", – заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Уникальные фрески в храме Пресвятой Богородицы оказались под угрозой уничтожения из-за протекшей несколько раз крыши.
Патриархия Грузии в апреле 2023 года получила право на осуществление всех работ в монастырском комплексе, после того как высказала недовольство работой министерства культуры, и потребовала проведения реставрации с единым планом управления.
Ранее восстановительными работами Гелати занимался Минкульт Грузии. ЮНЕСКО положительно оценила создание министерством рабочей группы по проблемам Гелати в 2021 году и работу в ее рамках и в своем заключении призвала государство возобновить процесс, однако патриархия и специалисты остались недовольны самими работами по реставрации.
В Патриархии заявили, что проблемы начались в результате проведенных в 2015-2019 годах восстановительных работ.
Перекрытие рукавов и придела храма было осуществлено по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии.
Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, вода снова подкралась к фрескам.
Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры.
В министерстве заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено.
Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994).
В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс.