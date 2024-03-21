https://sputnik-georgia.ru/20240321/pravitelstvo-gruzii-vydelilo-milliony-na-vosstanovlenie-gelatskogo-monastyrya-286957368.html

Правительство Грузии выделило миллионы на восстановление Гелатского монастыря

Правительство Грузии выделило миллионы на восстановление Гелатского монастыря

Sputnik Грузия

Патриархия направит эти деньги на работы по реставрации, реконструкции и консервации монастырского комплекса 21.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-21T09:49+0400

2024-03-21T09:49+0400

2024-03-21T09:46+0400

гелати

юнеско

ираклий кобахидзе

давид iv строитель

имерети

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грузия

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Правительство Грузии выделило Патриархии 7,5 миллиона лари на восстановление средневекового Гелатского монастыря, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в регионе Имерети. Соответствующее распоряжение правительство издало 18 марта. Документ подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В нем говорится, что указанную сумму Минфин должен выделить из фонда проектов, которые будут реализованы в регионах, и передать ее Национальному агентству по охране культурного наследия при министерстве культуры и спорта. Агентству же было поручено передать эти средства Патриархии Грузии, которая направит деньги на работы по реставрации, реконструкции и консервации монастырского комплекса Гелати. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>О том, что правительство выделит средства для Гелати, премьер заявил на прошлой неделе, отметив, что будет сделано все возможное для сохранения Гелати. Уникальные фрески в храме Пресвятой Богородицы оказались под угрозой уничтожения из-за протекшей несколько раз крыши. Патриархия Грузии в апреле 2023 года получила право на осуществление всех работ в монастырском комплексе, после того как высказала недовольство работой министерства культуры, и потребовала проведения реставрации с единым планом управления. Уникальные фрески храма в Гелати под угрозой: специалисты готовятся к консервации >>>Ранее восстановительными работами Гелати занимался Минкульт Грузии. ЮНЕСКО положительно оценила создание министерством рабочей группы по проблемам Гелати в 2021 году и работу в ее рамках и в своем заключении призвала государство возобновить процесс, однако патриархия и специалисты остались недовольны самими работами по реставрации. В Патриархии заявили, что проблемы начались в результате проведенных в 2015-2019 годах восстановительных работ. Проблемы в Гелати Перекрытие рукавов и придела храма было осуществлено по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии. Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, вода снова подкралась к фрескам. Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры. В министерстве заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Достопримечательности Грузии: уникальный комплекс Гелати – фото >>>Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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гелати, юнеско, ираклий кобахидзе, давид iv строитель, имерети, новости, грузия