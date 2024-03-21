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Ситуация в тюрьмах Грузии: сколько в стране заключенных
Ситуация в тюрьмах Грузии: сколько в стране заключенных
Sputnik Грузия
Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления 21.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-21T10:52+0400
2024-03-21T10:52+0400
2024-03-21T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 февраля 2024 года, находилось 9 626 человек, из которых 345 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).Общее число заключенных в Грузии на 1 февраля составляло 0,27% от общего населения страны. При этом около 3,8 тысячи заключенных имеют второй и более срок.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Все 13 тюрем, существующих Грузии на 1 февраля, были заполнены на 81,5%. Из общего числа заключенных только 18,1% еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к различным срокам.Основную часть осужденных за различные преступления составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии срок отбывают 35 несовершеннолетних и 66 человек старше 70 лет.Наибольшее число осужденных содержатся в тюрьмах №15 в Ксани и в глданской тюрьме в Тбилиси.Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 февраля в Грузии насчитывалось около 1,8 тысячи, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 20 несовершеннолетних и семь человек старше 70 лет.Обвиняемого в убийстве отца в Грузии приговорили к 17 годам тюрьмы >>>Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. Основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью.При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 175 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.Иностранцы в грузинских тюрьмахВсего на 1 февраля 2024 года в тюрьмах Грузии находилось 836 граждан 54-ти иностранных государств, что составляет 6,7% от общего числа осужденных. При этом 608 уже осуждены за различные преступления.Почти четверть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Армении и Украины. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран.Условные заключенныеПомимо находящихся в заключении, в Грузии также есть 24,6 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывают около 1,2 тысячи женщин и 126 несовершеннолетних.Борьба с наркопреступностью в Грузии: среди задержанных полицией пятеро иностранцев >>>При этом на условном сроке находятся 462 иностранца из 34 стран, среди которых граждане РФ, Турции Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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преступность в грузии, грузия, новости, общество, сакстат
преступность в грузии, грузия, новости, общество, сакстат
Ситуация в тюрьмах Грузии: сколько в стране заключенных
Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 февраля 2024 года, находилось 9 626 человек, из которых 345 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).
Общее число заключенных в Грузии на 1 февраля составляло 0,27% от общего населения страны. При этом около 3,8 тысячи заключенных имеют второй и более срок.
Все 13 тюрем, существующих Грузии на 1 февраля, были заполнены на 81,5%. Из общего числа заключенных только 18,1% еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к различным срокам.
Основную часть осужденных за различные преступления составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии срок отбывают 35 несовершеннолетних и 66 человек старше 70 лет.
Наибольшее число осужденных содержатся в тюрьмах №15 в Ксани и в глданской тюрьме в Тбилиси.
Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 февраля в Грузии насчитывалось около 1,8 тысячи, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 20 несовершеннолетних и семь человек старше 70 лет.
Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. Основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью.
При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 175 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.
Иностранцы в грузинских тюрьмах
Всего на 1 февраля 2024 года в тюрьмах Грузии находилось 836 граждан 54-ти иностранных государств, что составляет 6,7% от общего числа осужденных. При этом 608 уже осуждены за различные преступления.
Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидят один несовершеннолетний иностранец и 78 женщин.
Почти четверть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Армении и Украины. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран.
Помимо находящихся в заключении, в Грузии также есть 24,6 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывают около 1,2 тысячи женщин и 126 несовершеннолетних.
При этом на условном сроке находятся 462 иностранца из 34 стран, среди которых граждане РФ, Турции Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании.