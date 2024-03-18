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МВФ повысил прогноз роста экономики для Грузии

МВФ повысил прогноз роста экономики для Грузии

Sputnik Грузия

В 2023 году инфляция в Грузии резко снизилась, чему способствовали укрепление лари, низкие потребительские цены и жесткая монетарная политика, заявил глава... 18.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-18T23:07+0400

2024-03-18T23:07+0400

2024-03-18T23:12+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Экономичeский рост в Грузии в 2024 году ожидается на уровне 5,7%, чему будут способствовать возросшие показатели реальной заработной платы и занятости, заявил на брифинге в Нацбанке Грузии замдиректора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Субир Лалл. Ранее МВФ прогнозировал рост ВВП Грузии на 4,8% в 2024 году. В 2023 году средний экономический рост составил 7,5%. Между тем Национальный банк Грузии ожидает, что в 2024 году экономическая активность нормализуется вокруг своего потенциального уровня и ВВП страны за год вырастет на 5%. Также на уровне 5% прогнозируют рост экономики Азиатский банк развития и Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, а Всемирный банк ожидает роста экономики страны на уровне 4,8%. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Субир Лалл находится в Тбилиси в рамках визита миссии Международного валютного фонда (МВФ) впервые после приостановления программы поддержки экономических реформ в Грузии в июле 2023 года. В понедельник, 18 марта, состоялся совместный брифинг главы миссии с и. о. главы Нацбанка Натией Турнава и министром финансов Лашей Хуцишвили, на котором стороны подвели итоги визита миссии в страну. Также, как заявил Лалл, уровень инфляции в Грузии в 2024 году, вероятно, достигнет 4%, отметив, в 2023 году инфляция в Грузии резко снизилась, чему способствовали укрепление лари, низкие потребительские цены и жесткая монетарная политика. Миссия МВФ проводит встречи в Грузии впервые после приостановления программы >>В свою очередь и. о. главы Нацбанка Натия Турнава поблагодарила членов миссии МВФ за продуктивные встречи и дискуссии. По ее словам, поддержка организации имеет особое значение и нагрузку. Турнава также оценила существующие геополитические риски и непредсказуемость развития геополитических событий. Говоря о вызовах, она затронула вопрос высокой дедолларизации и отметила, что Национальный банк по-прежнему активно проводит политику снижения влияния доллара на экономику страны. По ее словам, в этом направлении важно последнее решение регулятора – с целью снижения рисков, вызванных долларизацией, Национальный банк ввел дополнительные требования к регулируемым финансовым учреждениям. С 1 января 2024 года лимит по нехеджированным валютным кредитам увеличен до 300 тысяч лари. Кроме того, Турнава подчеркнула стабильность банковского сектора и отметила, что с текущего года банковский сектор полностью восстановил использованные во время пандемии буферы и сохраняет здоровые показатели капитала и ликвидности. По ее словам, качество активов также улучшилось, и уровень проблемных кредитов является самым низким за последние десятилетия. Почему МВФ приостановил программу в Грузии? – пояснение депутата >>"На фоне снижения кредитных потерь 2023 год вновь стал позитивным для банков с точки зрения прибыльности. С учетом улучшения финансовых показателей устойчивость банковского сектора к шокам повысилась", – заявила она. Как заявила Турнава, кредитная активность остается на устойчивом уровне, основным фактором роста кредитования является кредитование бизнеса, которое способствует росту производительности экономики Грузии. Длительный перерыв МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается, и отметили, что имеют позитивные ожидания по возобновлению программы в стране. Он принял это решение вскоре после того, как в Грузии вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности. Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент посчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора. Сотрудничество с МВФ Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. Чем чревато для Грузии прекращение программы МВФ? – ответ замминистра>>В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту. Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, мвф, экономика, натия турнава