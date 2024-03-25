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Чемпион UFC Илья Топурия раскрыл свою формулу успеха
Чемпион UFC Илья Топурия раскрыл свою формулу успеха
Sputnik Грузия
Выступающий за Испанию боец Илья Топурия подчеркнул, что вырос в грузинской семье с грузинскими традициями и ценностями 25.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Боец Илья Топурия проделал сложный путь к заветной мечте, получению пояса чемпиона UFC – ему приходилось работать кассиром, охранником, собирать лежаки на пляже, чтобы собрать деньги на тренировки. Сегодня самый молодой чемпион UFC купается в лучах славы не только в Испании, за которую выступал, но и на своей исторической родине. После предоставления борцу испанского гражданства грузинские власти решили сохранить за ним гражданство Грузии, а также торжественно пригласить на родину и вручить Орден Чести за выдающиеся спортивные достижения. Он вспомнил, как 12 лет назад люди лишь улыбались, когда слышали о его амбициях. "Двенадцать лет назад, когда я говорил людям, что моя мечта – стать чемпионом мира UFC, многие люди не могли сдержать улыбки. Но я всегда думал, что я тот человек, которого одарил Бог, я и никто другой", – сказал Топурия. Он подчеркнул, что вырос в грузинской семье с грузинскими традициями, грузинской культурой, грузинскими ценностями. Чемпиона UFC Илью Топурия представили к государственной награде в Грузии>>"Я всегда говорю, что в моих жилах течет грузинская кровь", – сказал Топурия. Илья Топурия родился в 1997 году в Германии. Когда Илье было семь лет, родители отправили его вместе с братом в Грузию в город Рустави к бабушке и дедушке. Спустя шесть-семь лет, когда родители Топурия уже жили в Испании, они вновь забрали детей к себе. Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски. Победа над Волкановским стала для грузинского борца 15-й подряд в ММА, он еще ни разу не проигрывал в своей карьере. За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов. Часть гонорара он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии.Топурия женат. Сейчас они с супругой ждут второго ребенка. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, испания, германия, рустави
Чемпион UFC Илья Топурия раскрыл свою формулу успеха
18:09 25.03.2024 (обновлено: 19:10 25.03.2024)
Выступающий за Испанию боец Илья Топурия подчеркнул, что вырос в грузинской семье с грузинскими традициями и ценностями
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Боец Илья Топурия проделал сложный путь к заветной мечте, получению пояса чемпиона UFC – ему приходилось работать кассиром, охранником, собирать лежаки на пляже, чтобы собрать деньги на тренировки.
Сегодня самый молодой чемпион UFC купается в лучах славы не только в Испании, за которую выступал, но и на своей исторической родине. После предоставления борцу испанского гражданства грузинские власти решили сохранить за ним гражданство Грузии, а также торжественно пригласить на родину и вручить Орден Чести за выдающиеся спортивные достижения.
"Я работал на пляже. Мы с братом каждое утро ставили лежаки, а вечером собирали их. Я проводил занятия в качестве тренера. Я работала кассиром в магазине, а по воскресеньям работал охранником. Все это для того, чтобы собрать деньги, чтобы спонсировать себя... Поэтому я говорю, что это может сделать каждый, кто захочет", – рассказал Топурия в интервью телеканалу "Имеди".
Он вспомнил, как 12 лет назад люди лишь улыбались, когда слышали о его амбициях.
"Двенадцать лет назад, когда я говорил людям, что моя мечта – стать чемпионом мира UFC, многие люди не могли сдержать улыбки. Но я всегда думал, что я тот человек, которого одарил Бог, я и никто другой", – сказал Топурия.
Он подчеркнул, что вырос в грузинской семье с грузинскими традициями, грузинской культурой, грузинскими ценностями.
"Я всегда говорю, что в моих жилах течет грузинская кровь", – сказал Топурия.
Илья Топурия родился в 1997 году в Германии. Когда Илье было семь лет, родители отправили его вместе с братом в Грузию в город Рустави к бабушке и дедушке. Спустя шесть-семь лет, когда родители Топурия уже жили в Испании, они вновь забрали детей к себе.
Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски. Победа над Волкановским стала для грузинского борца 15-й подряд в ММА, он еще ни разу не проигрывал в своей карьере.
За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов. Часть гонорара он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии.
Топурия женат. Сейчас они с супругой ждут второго ребенка.