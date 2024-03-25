https://sputnik-georgia.ru/20240325/erevan-posle-baku--kobakhidze-obsudil-s-pashinyanom-klyuchevye-voprosy-287023418.html

Ереван после Баку – Кобахидзе обсудил с Пашиняном ключевые вопросы

Ереван после Баку – Кобахидзе обсудил с Пашиняном ключевые вопросы

Sputnik Грузия

Премьеры Грузии и Армении провели встречи тет-а-тет и в расширенном формате 25.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-25T20:11+0400

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2024-03-25T20:11+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Углубление сотрудничества в сферах политики, торговли и транспорта между Грузией и Арменией, а также обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе стали главными темами обсуждения на встрече премьеров двух стран в Ереване. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе отправился в Армению с официальным визитом в понедельник, спустя десять дней после визита в Азербайджан. Премьеры провели встречи тет-а-тет и в расширенном формате. Позже состоялась совместная пресс-конференция. Он назвал очень важным дальнейшее развитие и углубление партнерства по всем этим направлениям. Премьер отметил заключенное между Грузией и Арменией в конце января 2024 года соглашение о стратегическом партнерстве. "Эта декларация, прежде всего, направлена на углубление двустороннего сотрудничества, содействие миру и стабильности в регионе. Декларация основана на наших общих ценностях и принципах, выражает нашу непоколебимую поддержку этих ценностей", – заявил Кобахидзе. По его словам, на встрече стороны подчеркнули важность совместных усилий для борьбы с вызовами, стоящими перед регионом. "Грузия твердо поддерживает стабильность, мирное сосуществование на Южном Кавказе, и я надеюсь, что процесс мирных договоренностей между Арменией и Азербайджаном сохранит положительную динамику и в конечном итоге увенчается соответствующим соглашением", – сказал Кобахидзе. Он отметил, что Грузия готова сыграть "свою позитивную роль в процессах, связанных с обеспечением мира и стабильности регионе". Какова роль Грузии в отношениях Армении и Азербайджана?>>Кобахидзе поблагодарил своего коллегу Никола Пашиняна за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и выразил в свою очередь поддержку целостности и суверенитета Армении. "Дружба между нашими странами и нашими народами насчитывает не один век", – подчеркнул премьер Грузии. Также Кобахидзе поблагодарил Пашиняна за теплый прием и пригласил его в Грузию. Это первый визит Кобахидзе в Армению в должности премьер-министра Грузии. "Конечно, двусторонние визиты на высшем уровне очень важны, чтобы сохранить отношения между нашими странами на высоком уровне и сохранить ту высокую динамику, которая сегодня характеризует наше партнерство. Наша задача – сделать наши страны сильнее, и, конечно, наше сотрудничество может сыграть в этом очень важную роль", – заявил Кобахидзе. Мир в регионе и перспективы отношений – главные темы визита премьера Грузии в Баку>>Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики и туризма. С июля 2023 года граждане Армении и Грузии могут пересекать границу между странами по ID-картам. С января 2024 года Грузия и Армения стали стратегическими партнерами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, армения, ереван, азербайджан, ираклий кобахидзе, никол пашинян