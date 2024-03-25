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Грузины готовы ко всему – Саньоль о матче за путевку на Евро 2024 против Греции
Грузины готовы ко всему – Саньоль о матче за путевку на Евро 2024 против Греции
Sputnik Грузия
В полуфинале Грузия обыграла команду Люксембурга со счетом 2:0, а Греция обыграла Казахстан со счётом 5:0 25.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу готова ко всему, в том числе к серии послематчевых пенальти в финальном матче плей-офф Лиги наций отборочного этапа Евро 2024 против Греции, сказал главный тренер грузинской команды Вилли Саньоль. В случае победы Грузия впервые сыграет на чемпионате Европы по футболу. Встреча сборных Грузии и Греции в финале плей-офф Евро 2024 состоится 26 марта на "Динамо Арене". По его словам, все игроки мобилизованы и готовы к предстоящей игре. Все понимают, что игра будет сложной. "Когда мы услышали, что нам предстоит встретиться с Грецией, мы знали, что это будет сложная игра, потому что у них хорошие игроки. Мы оба хотим финала и победы", – сказал Саньоль. Грузия ждет победы – Нона Гаприндашвили о матче сборной за выход на Евро 2024>>Он отметил значимость менталитета победителя."Мечтать может каждый, но играть – немногие. Каждый день нужно жить для цели и каждый день делать что-то для этого", – заявил Саньоль. По словам наставника, у игроков сборной Грузии есть стремление двигаться вперед. Они готовы к важным играм как никогда.Матч между Грузией и Грецией начнется в 21:00. Стадион "Динамо Арена" в Тбилиси вмещает 54 549 человек.Это заслуга всей команды – Зивзивадзе о победе сборной Грузии по футболу над Люксембургом>>На пути к финалу сборная Грузии в полуфинале обыграла команду Люксембурга со счетом 2:0, а Греция не оставила шансов Казахстану со счётом 5:0. В этом году страной-хозяйкой континентального первенства будет Германия. Чемпионат Европы пройдет в десяти немецких городах с 14 июня по 14 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, греция, казахстан, вилли саньоль, нона гаприндашвили, динамо арена, сборная грузии по футболу, футбол
Грузины готовы ко всему – Саньоль о матче за путевку на Евро 2024 против Греции
19:02 25.03.2024 (обновлено: 19:17 25.03.2024)
В полуфинале Грузия обыграла команду Люксембурга со счетом 2:0, а Греция обыграла Казахстан со счётом 5:0
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу готова ко всему, в том числе к серии послематчевых пенальти в финальном матче плей-офф Лиги наций отборочного этапа Евро 2024 против Греции, сказал главный тренер грузинской команды Вилли Саньоль.
В случае победы Грузия впервые сыграет на чемпионате Европы по футболу. Встреча сборных Грузии и Греции в финале плей-офф Евро 2024 состоится 26 марта на "Динамо Арене".
"Игра может длиться не 90, а 120 минут. Однако я уверен, что моя команда готова ко всему. Готовимся к серии пенальти? Да, мы понимаем, что может быть серия пенальти, и мы готовимся к этому", – сказал Саньоль во время предматчевой пресс-конференции.
По его словам, все игроки мобилизованы и готовы к предстоящей игре. Все понимают, что игра будет сложной.
"Когда мы услышали, что нам предстоит встретиться с Грецией, мы знали, что это будет сложная игра, потому что у них хорошие игроки. Мы оба хотим финала и победы", – сказал Саньоль.
Он отметил значимость менталитета победителя.
"Мечтать может каждый, но играть – немногие. Каждый день нужно жить для цели и каждый день делать что-то для этого", – заявил Саньоль.
По словам наставника, у игроков сборной Грузии есть стремление двигаться вперед. Они готовы к важным играм как никогда.
Матч между Грузией и Грецией начнется в 21:00. Стадион "Динамо Арена" в Тбилиси вмещает 54 549 человек.
На пути к финалу сборная Грузии в полуфинале обыграла команду Люксембурга со счетом 2:0, а Греция не оставила шансов Казахстану со счётом 5:0.
В этом году страной-хозяйкой континентального первенства будет Германия.
Чемпионат Европы пройдет в десяти немецких городах с 14 июня по 14 июля.