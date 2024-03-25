https://sputnik-georgia.ru/20240325/gruziya-zhdet-pobedy--nona-gaprindashvili-o-matche-sbornoy-za-vykhod-na-evro-2024-287016597.html

Грузия ждет победы – Нона Гаприндашвили о матче сборной за выход на Евро 2024

Грузия ждет победы – Нона Гаприндашвили о матче сборной за выход на Евро 2024

Sputnik Грузия

В случае победы над Грецией сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы 25.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-25T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу находится на таком уровне, что может играть с любой командой – вся страна ждет победы своей сборной в историческом матче за путевку на чемпионат Европы 2024, сказала легендарная шахматистка и заядлая болельщица со стажем Нона Гаприндашвили в эфире телекомпании "Имеди". Сборные Грузии и Греции встретятся в финале плей-офф Лиги наций отборочного этапа Евро 2024 26 марта. Игра начнется в 21:00 по тбилисскому времени на стадионе "Динамо Арена". В случае победы сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы. Она отметила, что грузинских игроков ждет нелегкая борьба, ведь сборная Греции – серьезная команда. "Но наша команда уже находится на том уровне, что может играть с любой командой", – сказала Гаприндашвили. Шахматистка поблагодарила игроков сборной за победу над Люксембургом в полуфинальном матче плей-офф со счетом 2:0 и отметила, что видит в игроках команды потенциал будущих побед. Это заслуга всей команды – Зивзивадзе о победе сборной Грузии по футболу над Люксембургом>>"Я вижу очень хорошую силу в этих молодых людях и надеюсь, что они принесут сборной Грузии много успехов в будущем", – сказал Гаприндашвили. Гаприндашвили подготовила подарок для одного из молодых лидеров сборной Хвичи Кварацхелия – фигуру короля из коллекции шахматных фигур ручной работы."Король – главная фигура на шахматной доске, и я хочу, чтобы он был главной фигурой каждый раз, когда он выходит на поле. Это несет такую символическую нагрузку", – сказала Гаприндашвили. Каждая фигура из этих коллекционных шахмат отображает элементы грузинского танца. Все билеты на игру сборных Грузии и Греции в финале плей-офф Лиги наций отборочного этапа Евро 2024 были проданы за пять часов.Путевка на Евро 2024: все билеты на матч Грузия-Греция распроданы>>Стадион "Динамо Арена" в Тбилиси, на котором состоится исторический матч, вмещает 54 549 человек. В случае победы сборная Грузии впервые в своей истории сыграет на чемпионате Европы по футболу. В этом году страной-хозяйкой континентального первенства будет Германия. Чемпионат Европы пройдет в десяти немецких городах с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, греция, тбилиси, люксембург, нона гаприндашвили, хвича кварацхелия, динамо арена, футбол, сборная грузии по футболу