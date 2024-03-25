https://sputnik-georgia.ru/20240325/oppozitsiya-nashla-sposob-polucheniya-deneg-iz-za-rubezha-obkhodnymi-putyami--papuashvili-287016912.html

Оппозиция нашла способ получения денег из-за рубежа обходными путями – Папуашвили

Оппозиция нашла способ получения денег из-за рубежа обходными путями – Папуашвили

Sputnik Грузия

Власти Грузии уже давно призывают посольства и другие донорские организации следить за тем, чтобы их деньги не попадали к партиям 25.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-25T16:10+0400

2024-03-25T16:10+0400

2024-03-25T16:10+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Фактически у каждой оппозиционной партии в Грузии есть неправительственная организация, посредством которой в грузинскую политику обходными путями поступают зарубежные деньги, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Тема зарубежного финансирования неправительственных организаций является одной из самых актуальных в Грузии. В правящей партии утверждают, что некоторые финансируемые из Запада НПО действуют во вред государству. Часть из них, по словам представителей "Грузинской мечты", была фиктивно создана оппозиционными партиями. Как отметил глава парламента, свои НПО есть у таких оппозиционных партий, как "Дроа", "За Грузию", "Европейская Грузия" и т. д. "Мы так долго призываем посольства и донорские организации следить за этим процессом и обеспечивать прозрачность такого финансирования, а в случае, когда такие деньги поступают в партию, прекратить финансирование", – подчеркнул Папуашвили. Глава парламента Грузии назвал главную проблему неправительственного сектора>>По его словам, это является не только нарушением законодательства Грузии, но и нарушением законодательство той страны, откуда поступают эти деньги. Как отметил Папуашвили, к счастью, только часть НПО является участником подобных схем. Среди них есть те, кто имеет прямые претензии на получение политической власти. "Как правило, реально их уже и нельзя рассматривать как представителей гражданского общества. Это лишь небольшая, но в то же время, к сожалению, самая богатая часть, которая обладает наибольшими финансовыми ресурсами, чтобы негативно влиять на тот или иной процесс", – отметил он. Кого финансируют американцы в Грузии?>>В Грузии в марте 2023 года была попытка сделать финансирование НПО прозрачным благодаря принятию аналога закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США. Однако из-за масштабных акций протеста в Тбилиси закон так и не был принят. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, шалва папуашвили, европейская грузия