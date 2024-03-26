https://sputnik-georgia.ru/20240326/gde-mozhno-posmotret-match-gruziya-gretsiya-za-putevku-na-evro-2024-287031296.html
Где можно посмотреть матч Грузия-Греция за путевку на Евро 2024?
Где можно посмотреть матч Грузия-Греция за путевку на Евро 2024?
Sputnik Грузия
Билет на исторический матч в Тбилиси хотели купить более 300 тысяч человек, тогда как стадион вмещает 54,5 тысячи человек 26.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-26T13:08+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Посмотреть решающий матч между Грузией и Грецией за выход на чемпионат Европы 2024 года можно будет на больших экранах как в Тбилиси, так и в других крупных грузинских городах.Решение устроить такие трансляции было принято из-за большого интереса к предстоящей игре, ведь, если Грузия победит, она впервые попадет на чемпионат Европы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Билеты на матч раскупили примерно за пять часов после их поступления в онлайн-продажу. В очереди было более 300 тысяч человек, но заветный билет достался только пятой части. Стадион "Динамо Арена", на котором состоится исторический матч, вмещает 54 549 человек. Сборная Грузии готовится к историческому матчу за выход на Евро 2024>>Для оставшихся "за бортом" болельщиков экран установили на площади Республики в Тбилиси. Такие же экраны установлены в Кутаиси у Белого моста и в Батуми на площади Европы.Показы состоятся также в кинотеатрах сети Cavea – в торговых центрах Тбилиси Молл, Сити-Молл и Галереи, а также в "Амирани". Бесплатно посмотреть исторический матч на большом экране можно будет в сервис-центрах "Банка Грузии" в Зугдиди, Поти, Сенаки, Озургети, Рустави, Хашури и Сагареджо.Грузия ждет победы – Нона Гаприндашвили о матче сборной за выход на Евро 2024>>Транслировать игру будут также в спорт-барах и некоторых обычных барах в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других городах. Финальный матч плей-офф Лиги Наций отборочного этапа Евро 2024 начнется в 21:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, кутаиси, батуми, динамо арена, "банк грузии", тбилиси, футбол, сборная грузии по футболу
Где можно посмотреть матч Грузия-Греция за путевку на Евро 2024?
13:08 26.03.2024 (обновлено: 13:52 26.03.2024)
Билет на исторический матч в Тбилиси хотели купить более 300 тысяч человек, тогда как стадион вмещает 54,5 тысячи человек
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Посмотреть решающий матч между Грузией и Грецией за выход на чемпионат Европы 2024 года можно будет на больших экранах как в Тбилиси, так и в других крупных грузинских городах.
Решение устроить такие трансляции было принято из-за большого интереса к предстоящей игре, ведь, если Грузия победит, она впервые попадет на чемпионат Европы.
Билеты на матч раскупили примерно за пять часов после их поступления в онлайн-продажу. В очереди было более 300 тысяч человек, но заветный билет достался только пятой части.
Стадион "Динамо Арена", на котором состоится исторический матч, вмещает 54 549 человек.
Для оставшихся "за бортом" болельщиков экран установили на площади Республики в Тбилиси. Такие же экраны установлены в Кутаиси у Белого моста и в Батуми на площади Европы.
Показы состоятся также в кинотеатрах сети Cavea – в торговых центрах Тбилиси Молл, Сити-Молл и Галереи, а также в "Амирани".
Бесплатно посмотреть исторический матч на большом экране можно будет в сервис-центрах "Банка Грузии" в Зугдиди, Поти, Сенаки, Озургети, Рустави, Хашури и Сагареджо.
Транслировать игру будут также в спорт-барах и некоторых обычных барах в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других городах.
Финальный матч плей-офф Лиги Наций отборочного этапа Евро 2024 начнется в 21:00 по тбилисскому времени.