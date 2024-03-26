https://sputnik-georgia.ru/20240326/gde-mozhno-posmotret-match-gruziya-gretsiya-za-putevku-na-evro-2024-287031296.html

Где можно посмотреть матч Грузия-Греция за путевку на Евро 2024?

Где можно посмотреть матч Грузия-Греция за путевку на Евро 2024?

Sputnik Грузия

Билет на исторический матч в Тбилиси хотели купить более 300 тысяч человек, тогда как стадион вмещает 54,5 тысячи человек 26.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-26T13:08+0400

2024-03-26T13:08+0400

2024-03-26T13:52+0400

спорт

грузия

новости

кутаиси

батуми

динамо арена

"банк грузии"

тбилиси

футбол

сборная грузии по футболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1c/276205445_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_e5693ad98574691b8f438bf9fb6c8b89.jpg

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Посмотреть решающий матч между Грузией и Грецией за выход на чемпионат Европы 2024 года можно будет на больших экранах как в Тбилиси, так и в других крупных грузинских городах.Решение устроить такие трансляции было принято из-за большого интереса к предстоящей игре, ведь, если Грузия победит, она впервые попадет на чемпионат Европы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Билеты на матч раскупили примерно за пять часов после их поступления в онлайн-продажу. В очереди было более 300 тысяч человек, но заветный билет достался только пятой части. Стадион "Динамо Арена", на котором состоится исторический матч, вмещает 54 549 человек. Сборная Грузии готовится к историческому матчу за выход на Евро 2024>>Для оставшихся "за бортом" болельщиков экран установили на площади Республики в Тбилиси. Такие же экраны установлены в Кутаиси у Белого моста и в Батуми на площади Европы.Показы состоятся также в кинотеатрах сети Cavea – в торговых центрах Тбилиси Молл, Сити-Молл и Галереи, а также в "Амирани". Бесплатно посмотреть исторический матч на большом экране можно будет в сервис-центрах "Банка Грузии" в Зугдиди, Поти, Сенаки, Озургети, Рустави, Хашури и Сагареджо.Грузия ждет победы – Нона Гаприндашвили о матче сборной за выход на Евро 2024>>Транслировать игру будут также в спорт-барах и некоторых обычных барах в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других городах. Финальный матч плей-офф Лиги Наций отборочного этапа Евро 2024 начнется в 21:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

батуми

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, кутаиси, батуми, динамо арена, "банк грузии", тбилиси, футбол, сборная грузии по футболу