https://sputnik-georgia.ru/20240326/sbornaya-gruzii-gotovitsya-k-istoricheskomu-matchu-za-vykhod-na-evro-2024-287027245.html

Сборная Грузии готовится к историческому матчу за выход на Евро 2024

Сборная Грузии готовится к историческому матчу за выход на Евро 2024

Sputnik Грузия

Помочь сборной Грузии 26 марта сможет лидер команды, вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия 26.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-26T10:03+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Сборной Грузии по футболу во вторник предстоит преодолеть серьезное препятствие на пути к заветному чемпионату Европы 2024 года – ей надо одержать победу над чемпионом 2004 года, командой Греции. Исторический матч состоится в Тбилиси на стадионе "Динамо Арена", который носит имя легендарного нападающего Бориса Пайчадзе. Интерес к предстоящей игре настолько велик, что билеты раскупили примерно за пять часов после их поступления в онлайн-продажу. Чтобы не расстраивались те, кому билеты на стадион не достались, для них матч будет транслироваться на большом экране на площади Республики. Все понимают, что игра будет сложной, заявил французский наставник сборной Грузии Вилли Саньоль на предматчевой пресс-конференции. При этом он добавил, что все игроки мобилизованы и готовы к предстоящей игре. Грузия ждет победы – Нона Гаприндашвили о матче сборной за выход на Евро 2024>>Он не исключил, что матч может оказаться долгим. Но грузинская команда готова ко всему, в том числе к серии послематчевых пенальти, сказал тренер сборной Грузии. "В обеих командах много молодых игроков. Главное то, как они выдержат давление и как проявят способности", – сказал в свою очередь тренер сборной Греции Густаво Пойет. Помочь сборной Грузии 26 марта сможет лидер команды, вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия. Он в прекрасной форме – в последних матчах серии А Кварацхелия регулярно забивает и делает голевые передачи.Полуфинальную встречу Кварацхелия пропустил из-за перебора желтых карточек. В том матче отличился нападающий немецкого "Карлсруэ", 30-летний Буду Зивзивадзе. Именно он забил оба гола в ворота Люксембурга. Грузины готовы ко всему – Саньоль о матче за путевку на Евро 2024 против Греции>>Что касается команды Греции, в полуфинале плей-офф Лиги Наций отборочного этапа Евро 2024 она разгромила Казахстан со счетом 5:0. Если сравнивать позиции финалистов, то Грузия занимает 77-е место в рейтинге футбольных сборных, а ее соперник – команда Греции – на 42-й строчке. В этом году страной-хозяйкой континентального первенства будет Германия. Чемпионат Европы пройдет в десяти немецких городах с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, греция, люксембург, тбилиси, хвича кварацхелия, вилли саньоль, динамо арена, сборная грузии по футболу, футбол