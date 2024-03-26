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"Я верю, что Грузия сегодня победит" – премьер о матче за путевку на Евро 2024
"Я верю, что Грузия сегодня победит" – премьер о матче за путевку на Евро 2024
Sputnik Грузия
За 30 лет сборная Грузии 14 раз пыталась попасть на чемпионаты мира и Европы, но каждый раз терпела неудачу 26.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе дал высокую оценку грузинской сборной по футболу и отметил, что верит в ее победу над командой Греции в финальном матче плей-офф Лиги Наций отборочного этапа Евро 2024. Исторический матч между сборными Грузии и Греции состоится на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси. Игра начнется в 21:00 по тбилисскому времени. Сборная Грузии провела свой первый официальный матч ровно 30 лет назад – в 1994 году. "Сборная родилась и выросла на наших глазах. Мы все хорошо помним каждый шаг нашей команды, каждую победу, каждый гол, которые вселяли в наши сердца надежду на то, что мечта сбудется", – сказал Кобахидзе. За 30 лет сборная Грузии 14 раз пыталась попасть на чемпионаты мира и Европы, но каждый раз терпела неудачу.Где можно посмотреть матч Грузия-Греция за путевку на Евро 2024?>>"Однако преданные болельщики ни на секунду не оставляли сборную. Мы никогда не теряли веры в грузинский футбольный ген и наших ребят, в то, что они обязательно осуществят нашу мечту, подарят нам новое 13 мая", – отметил Кобахидзе.В 1981 году 13 мая состоялось историческое событие: тбилисское "Динамо" завоевало Кубок кубков, одержав в финале волевую победу со счетом 2:1 над клубом "Карл Цейсс Йена", представлявшим ГДР."Сейчас мы находимся в полушаге от реализации этой мечты", – сказал Кобахидзе. О том, что предстоящий матч будет сложным для сборной Грузии, накануне сказал французский наставник сборной Грузии Вилли Саньоль. При этом он добавил, что все игроки мобилизованы и готовы к предстоящей игре.Грузины готовы ко всему – Саньоль о матче за путевку на Евро 2024 против Греции>>Если сравнивать позиции финалистов, то Грузия занимает 77-е место в рейтинге футбольных сборных, а ее соперник – команда Греции (победитель чемпионата Европы 2004 года) – на 42-й строчке. В этом году страной-хозяйкой континентального первенства будет Германия. Чемпионат Европы пройдет в десяти немецких городах с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, греция, тбилиси, европа, ираклий кобахидзе, борис пайчадзе, вилли саньоль, динамо арена
"Я верю, что Грузия сегодня победит" – премьер о матче за путевку на Евро 2024
14:02 26.03.2024 (обновлено: 14:07 26.03.2024)
За 30 лет сборная Грузии 14 раз пыталась попасть на чемпионаты мира и Европы, но каждый раз терпела неудачу
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе дал высокую оценку грузинской сборной по футболу и отметил, что верит в ее победу над командой Греции в финальном матче плей-офф Лиги Наций отборочного этапа Евро 2024.
Исторический матч между сборными Грузии и Греции состоится на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси. Игра начнется в 21:00 по тбилисскому времени.
"У нас лучшая команда, у которой есть жажда победы и которая может побеждать. Я верю, что сегодня ребята вложат в победу свою душу и сердце и напишут новую страницу в истории грузинского футбола. Я верю, что Грузия сегодня победит", – заявил Кобахидзе в видеообращении.
Сборная Грузии провела свой первый официальный матч ровно 30 лет назад – в 1994 году.
"Сборная родилась и выросла на наших глазах. Мы все хорошо помним каждый шаг нашей команды, каждую победу, каждый гол, которые вселяли в наши сердца надежду на то, что мечта сбудется", – сказал Кобахидзе.
За 30 лет сборная Грузии 14 раз пыталась попасть на чемпионаты мира и Европы, но каждый раз терпела неудачу.
"Однако преданные болельщики ни на секунду не оставляли сборную. Мы никогда не теряли веры в грузинский футбольный ген и наших ребят, в то, что они обязательно осуществят нашу мечту, подарят нам новое 13 мая", – отметил Кобахидзе.
В 1981 году 13 мая состоялось историческое событие: тбилисское "Динамо" завоевало Кубок кубков, одержав в финале волевую победу со счетом 2:1 над клубом "Карл Цейсс Йена", представлявшим ГДР.
"Сейчас мы находимся в полушаге от реализации этой мечты", – сказал Кобахидзе.
О том, что предстоящий матч будет сложным для сборной Грузии, накануне сказал французский наставник сборной Грузии Вилли Саньоль. При этом он добавил, что все игроки мобилизованы и готовы к предстоящей игре.
Если сравнивать позиции финалистов, то Грузия занимает 77-е место в рейтинге футбольных сборных, а ее соперник – команда Греции (победитель чемпионата Европы 2004 года) – на 42-й строчке.
В этом году страной-хозяйкой континентального первенства будет Германия. Чемпионат Европы пройдет в десяти немецких городах с 14 июня по 14 июля.