https://sputnik-georgia.ru/20240326/zaschita-detey-ili-narushenie-prav-deputat-obyasnil-initsiativu-ob-lgbt-v-gruzii-287039010.html

Защита детей или нарушение прав? Депутат объяснил инициативу об ЛГБТ* в Грузии

Защита детей или нарушение прав? Депутат объяснил инициативу об ЛГБТ* в Грузии

Sputnik Грузия

Никакого запрета художественных произведений или чего-то подобного не планируется, отметил депутат 26.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-26T18:14+0400

2024-03-26T18:14+0400

2024-03-26T18:14+0400

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мамука мдинарадзе

"сила народа"

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Поправки в законодательство Грузии направлены на запрет пропаганды ЛГБТ*, а не на нарушение прав представителей сообщества, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая мечта" Мамука Мдинарадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Планируется принятие поправок, касающихся запрета пропаганды ЛГБТ*, в десятки законов, а также в Конституцию. Для конституционных поправок правящей партии не хватает голосов в нынешнем парламенте. Остальные же законы "Грузинская мечта" планирует принять до конца 2024 года.Семейные ценности и защита прав детей для противников поправок являются гомофобией, считает он.Когда вы отделяете права от пропаганды и от ее последствий, то основной целью является не запрет, а защита будущих поколений, отметил депутат.Мдинарадзе подчеркнул, что никакого запрета художественных произведений или чего-то подобного не планируется.Суть поправок Что касается самого главного закона страны, правящая партия намерена инициировать два законопроекта. Согласно одному из них, в 30-й статье Конституции появится третий пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии". Второй законопроект будет включать восемь пунктов: 1. На законодательном уровне могут быть упорядочены схожие с браком только такие отношения, которые предполагают связь между одним генетическим мужчиной и одной генетической женщиной в возрасте не младше 18 лет; 2. Усыновление или воспитание по доверенности несовершеннолетнего допускается только согласно Конституции и законодательству Грузии находящимися в браке супругами или гетеросексуальным лицом; 3. Запрещено любое медицинское вмешательство, связанное с изменением пола человека; 4. В выданных государством или местным самоуправлением документах указывается только мужской или женский род, который соответствует их генетическим данным; Запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии – оппозиция высказалась об инициативе>>5. Аннулируется любое решение госструктуры или частного лица, которое прямо или косвенно ограничивает использование понятий, определяющих признаки пола; 6. Запрещены собрания, направленные на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола; 7. Запрещено распространение произведений, программ или другого материала с таким содержанием, которое направлено на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола; 8. Запрещено в ходе учебного процесса в государственных или частных учебных заведениях предоставление информации, направленной на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола. Почему и когда в Грузии запретят пропаганду ЛГБТ*?>>Для принятия конституционных поправок необходимо голосование 2/3 списочного состава депутатов парламента, то есть минимум 113 депутатов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и "Силой народа", на сегодняшний день только 83 мандата в парламенте. *Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия