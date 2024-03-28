https://sputnik-georgia.ru/20240328/pochemu-oppozitsiya-trebuet-vetting-kontrolya-sudey-v-gruzii-287080479.html

Почему оппозиция требует веттинг-контроля судей в Грузии?

Почему оппозиция требует веттинг-контроля судей в Грузии?

Sputnik Грузия

Часть оппозиции и НПО утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан и только веттинг-контроль может обеспечить независимость суда 28.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-28T18:27+0400

2024-03-28T18:27+0400

2024-03-28T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Те, кто настаивает на введении веттинг-контроля в судебной системе Грузии, лишь хотят избавиться от конкретных судей, заявил судья, член Высшего совета юстиции Леван Тевзадзе. Часть оппозиции и неправительственных организаций утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан, подчиняющийся властям страны. Они настаивают на том, что независимость суда может обеспечить система веттинг-контроля. По их мнению, проверять добросовестность судей должны НПО и посольства стран-партнеров. По его словам, судебная система Грузии не нуждается в веттинг-контроле. "Для этого у нас нет никаких оснований. Вы лучше меня знаете, куда вмешались международные эксперты и кто именно, какие были получены результаты в этих государствах", – заявил Тевзадзе.Он отметил, что в Албании уже десять лет длится процедура веттинга и те, кто ее проводит, не могут спрогнозировать, когда это завершится. Веттинг продолжается и в Молдове. Иностранцы не смогут проверять добросовестность грузинских судей – Мдинарадзе>>Верховный суд Грузии ранее заявил, что существующих механизмов контроля достаточно и требование о т. н. "веттинге" представляет собой манипуляцию, притворную заботу заинтересованных сторон о системе правосудия.За введение системы веттинг-контроля выступили двое судей Верховного суда Екатерина Гаситашвили и Нино Бекаури. Что касается неправительственных организаций, настаивающих на веттинг-контроле судей, они уже давно попали в немилость властей. Власти настаивают на том, что часть получающих финансирование из-за рубежа НПО вышла за пределы своей компетенции – они вмешиваются в политику и, более того, наносят вред государству. Страсти вокруг судаСудебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и западных партнеров страны. Евросоюз настаивает на комплексном реформировании Высшего совета юстиции, который координирует работу судебной системы и является гарантом ее независимости. Евросоюз призывает Грузию руководствоваться замечаниями Венецианской комиссии, а в правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" говорят, что этих замечаний недостаточно и нужно больше конкретики. Венецианская комиссия оценила проведенную в Грузии судебную реформу>>В заключении Венецианской комиссии по судебной реформе от 9 октября 2023 года говорится о необходимости пересмотра полномочий, функций, состава и порядка избрания членов Высшего совета юстиции с целью восстановления доверия общества к этому органу. Там же отмечено, что комплексную реформу не провести путем небольших корректировок существующей правовой базы.В "Грузинской мечте" подчеркнули, что Венецианская комиссия дала положительную оценку пересмотру модели Высшего совета юстиции в 2017-2018 годах, поэтому непонятно, почему опять понадобились изменения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, албания, молдова, венецианская комиссия, высший совет юстиции, грузинская мечта - демократическая грузия