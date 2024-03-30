https://sputnik-georgia.ru/20240330/vysokiy-rost-ekonomiki-v-gruzii-dalneyshie-prognozy-287096538.html
Высокий рост экономики в Грузии: дальнейшие прогнозы
Высокий рост экономики в Грузии: дальнейшие прогнозы
Sputnik Грузия
Экономика страны в феврале 2024 года выросла на 9,5% 30.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-30T14:00+0400
2024-03-30T14:00+0400
2024-03-30T14:00+0400
экономика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
всемирный банк
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284822758_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_1255297fa9c393f42b4cfe6903d956cf.jpg
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Политики и эксперты положительно оценили высокий рост экономики Грузии в феврале и ждут продолжения тенденций в будущем. Экономика Грузии в феврале 2024 года выросла на 9,5% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Рост экономики с начала года составил 7,7% по сравнению с январем-февралем 2023 года. По его словам, экономический рост важен для укрепления внешнеполитических отношений Грузии и улучшения социального положения населения. "Напоминаем, что одним из главных наших вызовов является бедность. Около 15% населения по-прежнему живет за чертой бедности. Именно от экономического роста зависит снижение этого показателя, что является нашей национальной задачей. Я уверен, что в конце года благодаря экономическому росту у нас будет экономический прогресс в плане сокращения бедности", – сказал Кобахидзе. Экономика Грузии продолжает расти – статистика за февраль >>>О том, что целью правительства является не сам экономический рост, а его влияние, заявил и заместитель министра экономики Вахтанг Цинцадзе. "Наша цель – с одной стороны, сохранить высокие темпы экономического роста и ускорить потенциальный рост, а с другой – сделать экономический рост более инклюзивным, чтобы преимущества роста смогли отразиться на каждом гражданине Грузии", – отметил Цинцадзе. Вахтанг Цинцадзе также анонсировал ряд решений и инициатив, направленных на ускорение экономического роста. Между тем эксперты скептически смотрят на прогноз высокого роста экономики. "Экономический рост в этом году будет в пределах прогнозов правительства и международных организаций, несмотря на то, что это год выборов. В целом в год выборов ожидается определенное осложнение, обострение политической ситуации, что, естественно, отразится на будущем экономики. Но пока такой картины не сложилось. До выборов еще есть время, и, возможно, ситуация изменится, но сегодня у нас нет какой-то четкой картины, которая, можно сказать, будет тормозить экономическое развитие", – сказал экономист Арчил Силагава. Прогнозы роста ВВП Национальный банк Грузии ожидает рост экономики в пределах 5%. По прогнозу аналитиков компании Galt & Taggart, в 2024 году экономика Грузии вырастет на 6%, а в оптимистическом сценарии мы ожидаем рост на 7,0%. А TBC Capital прогнозирует рост экономики на 5,6% и стабильный обменный курс в 2024 году. Власти Грузии намерены потратить 3,7 млрд лари за два года на борьбу с изменениями климата >>>Что касается Всемирного банка, то, по его прогнозу, в 2024 году экономика Грузии вырастет на 4,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284822758_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_3c57f13459bd62235059fe98f9e549f7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, всемирный банк
экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, всемирный банк
Высокий рост экономики в Грузии: дальнейшие прогнозы
Экономика страны в феврале 2024 года выросла на 9,5%
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Политики и эксперты положительно оценили высокий рост экономики Грузии в феврале и ждут продолжения тенденций в будущем.
Экономика Грузии в феврале 2024 года выросла на 9,5% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Рост экономики с начала года составил 7,7% по сравнению с январем-февралем 2023 года.
"У нас был двузначный экономический рост в 2021-2022 годах. В прошлом году у нас было 7,5%, сейчас в феврале – 9,5%. В конечном итоге мы надеемся, что результаты роста экономики в этом году будут лучше, чем в прошлом году. Это главное, чтобы страна двигалась вперед по всем направлениям", – заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
По его словам, экономический рост важен для укрепления внешнеполитических отношений Грузии и улучшения социального положения населения.
"Напоминаем, что одним из главных наших вызовов является бедность. Около 15% населения по-прежнему живет за чертой бедности. Именно от экономического роста зависит снижение этого показателя, что является нашей национальной задачей. Я уверен, что в конце года благодаря экономическому росту у нас будет экономический прогресс в плане сокращения бедности", – сказал Кобахидзе.
О том, что целью правительства является не сам экономический рост, а его влияние, заявил и заместитель министра экономики Вахтанг Цинцадзе.
"Наша цель – с одной стороны, сохранить высокие темпы экономического роста и ускорить потенциальный рост, а с другой – сделать экономический рост более инклюзивным, чтобы преимущества роста смогли отразиться на каждом гражданине Грузии", – отметил Цинцадзе.
Вахтанг Цинцадзе также анонсировал ряд решений и инициатив, направленных на ускорение экономического роста.
"Эти меры окажут положительное влияние на повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, развитие сельского хозяйства, инфраструктуры и промышленности, а также структурное улучшение экономики, что, в свою очередь, поспособствует повышению конкурентоспособности малого и среднего бизнеса, повлияет на рост рабочих мест и поможет снизить уровень бедности в стране", – сказал Цинцадзе.
Между тем эксперты скептически смотрят на прогноз высокого роста экономики.
"Экономический рост в этом году будет в пределах прогнозов правительства и международных организаций, несмотря на то, что это год выборов. В целом в год выборов ожидается определенное осложнение, обострение политической ситуации, что, естественно, отразится на будущем экономики. Но пока такой картины не сложилось. До выборов еще есть время, и, возможно, ситуация изменится, но сегодня у нас нет какой-то четкой картины, которая, можно сказать, будет тормозить экономическое развитие", – сказал экономист Арчил Силагава.
Национальный банк Грузии ожидает рост экономики в пределах 5%. По прогнозу аналитиков компании Galt & Taggart, в 2024 году экономика Грузии вырастет на 6%, а в оптимистическом сценарии мы ожидаем рост на 7,0%. А TBC Capital прогнозирует рост экономики на 5,6% и стабильный обменный курс в 2024 году.
Что касается Всемирного банка, то, по его прогнозу, в 2024 году экономика Грузии вырастет на 4,8%.