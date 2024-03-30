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Высокий рост экономики в Грузии: дальнейшие прогнозы

Высокий рост экономики в Грузии: дальнейшие прогнозы

Sputnik Грузия

Экономика страны в феврале 2024 года выросла на 9,5% 30.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-30T14:00+0400

2024-03-30T14:00+0400

2024-03-30T14:00+0400

экономика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

всемирный банк

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Политики и эксперты положительно оценили высокий рост экономики Грузии в феврале и ждут продолжения тенденций в будущем. Экономика Грузии в феврале 2024 года выросла на 9,5% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Рост экономики с начала года составил 7,7% по сравнению с январем-февралем 2023 года. По его словам, экономический рост важен для укрепления внешнеполитических отношений Грузии и улучшения социального положения населения. "Напоминаем, что одним из главных наших вызовов является бедность. Около 15% населения по-прежнему живет за чертой бедности. Именно от экономического роста зависит снижение этого показателя, что является нашей национальной задачей. Я уверен, что в конце года благодаря экономическому росту у нас будет экономический прогресс в плане сокращения бедности", – сказал Кобахидзе. Экономика Грузии продолжает расти – статистика за февраль >>>О том, что целью правительства является не сам экономический рост, а его влияние, заявил и заместитель министра экономики Вахтанг Цинцадзе. "Наша цель – с одной стороны, сохранить высокие темпы экономического роста и ускорить потенциальный рост, а с другой – сделать экономический рост более инклюзивным, чтобы преимущества роста смогли отразиться на каждом гражданине Грузии", – отметил Цинцадзе. Вахтанг Цинцадзе также анонсировал ряд решений и инициатив, направленных на ускорение экономического роста. Между тем эксперты скептически смотрят на прогноз высокого роста экономики. "Экономический рост в этом году будет в пределах прогнозов правительства и международных организаций, несмотря на то, что это год выборов. В целом в год выборов ожидается определенное осложнение, обострение политической ситуации, что, естественно, отразится на будущем экономики. Но пока такой картины не сложилось. До выборов еще есть время, и, возможно, ситуация изменится, но сегодня у нас нет какой-то четкой картины, которая, можно сказать, будет тормозить экономическое развитие", – сказал экономист Арчил Силагава. Прогнозы роста ВВП Национальный банк Грузии ожидает рост экономики в пределах 5%. По прогнозу аналитиков компании Galt & Taggart, в 2024 году экономика Грузии вырастет на 6%, а в оптимистическом сценарии мы ожидаем рост на 7,0%. А TBC Capital прогнозирует рост экономики на 5,6% и стабильный обменный курс в 2024 году. Власти Грузии намерены потратить 3,7 млрд лари за два года на борьбу с изменениями климата >>>Что касается Всемирного банка, то, по его прогнозу, в 2024 году экономика Грузии вырастет на 4,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, всемирный банк