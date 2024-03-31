https://sputnik-georgia.ru/20240331/situatsiya-v-tyurmakh-gruzii-skolko-v-strane-zaklyuchennykh-287101514.html

Ситуация в тюрьмах Грузии: сколько в стране заключенных?

Ситуация в тюрьмах Грузии: сколько в стране заключенных?

Sputnik Грузия

Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления 31.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-31T10:51+0400

2024-03-31T10:51+0400

2024-03-31T10:51+0400

тюрьма

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

сакстат

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. В тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 марта 2024 года, находилось 9 770 человек, из которых 356 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат). Общее число заключенных в Грузии на 1 марта составляло 0,27% от общего населения страны. При этом около 3,8 тысячи заключенных имеют второй и более срок. Все 13 тюрем, существующих Грузии на 1 марта, были заполнены на 82,1%. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Из общего числа заключенных только 18,4% еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к различным срокам. Основную часть осужденных за различные преступления составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии срок отбывают 37 несовершеннолетних и 66 человек старше 70 лет.Наибольшее число осужденных содержатся в тюрьмах №15 в Ксани и в глданской тюрьме в Тбилиси. Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. Основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью. Раскрыта схема махинаций с госпитализацией пациентов в Грузии >>>При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 178 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 марта 2024 года в тюрьмах Грузии находилось 862 гражданина 53-х иностранных государств, что составляет 8,5% от общего числа осужденных. При этом 608 уже осуждены за различные преступления.Борьба с наркопреступностью в Грузии: среди задержанных есть иностранцы >>>Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидят один несовершеннолетний иностранец и 81 женщина. Почти четверть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Армении и Украины. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран. Условные заключенные Помимо находящихся в заключении, в Грузии также есть 24,7 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывают около 1,2 тысячи женщин и 126 несовершеннолетних. При этом на условном сроке находятся 472 иностранца из 34 стран, среди которых граждане РФ, Турции Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тюрьма, грузия, новости, общество, национальная служба статистики грузии "сакстат", сакстат, преступность в грузии