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Зарубежные организации оказывают давление на суд в Грузии – Папуашвили
Зарубежные организации оказывают давление на суд в Грузии – Папуашвили
Sputnik Грузия
Евросоюз настаивает на комплексном реформировании Высшего совета юстиции 31.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-31T09:01+0400
2024-03-31T09:01+0400
2024-03-31T10:38+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Благодаря некоторым НПО участие иностранных организаций в вопросах правосудия стало равнозначно нападкам на судебную систему, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинские СМИ обнародовали запись с заседания Верховного суда от 11 марта, на котором судьи обсуждали вопрос веттинг-контроля, на котором настаивает часть оппозиции и неправительственных организаций. Последние утверждают, что судебной системой в Грузии управляет клан, подчиняющийся властям, поэтому НПО и посольства стран-партнеров должны проверять добросовестность судей .По его словам, парламент Грузии сделает все, чтобы остановить нападки на суд, целью которых является нанесение вреда как репутации суда, так и государства. Что на записи?На записи слышно, как судьи обсуждают вопрос введения веттинг-контроля и глава Верховного суда Нино Кадагидзе очень резко высказывается на эту тему. По ее словам, если будет введен веттинг-контроль, она откажется от мантии судьи. "Я категорически отказываюсь от любого вида мониторинга. Я не жила для того, чтобы меня контролировали ежегодно, снова и снова... Я ежегодно заполняю декларацию об имуществе, я готова, что ее будут изучать более подробно. Теоретически я могу предположить, что кому-то не нравится моя квалификация, но кто должен проверять мою добросовестность? Пусть проверят людей, которые будут проверять мою добросовестность", – сказала Кадагидзе. "Если я своей жизнью не смогла доказать, что я честна, я действительно недостойна занимать должность члена Верховного суда. О председательстве не может быть и речи", – добавила председатель Верховного суда.Оппозиция в Грузии хочет избавиться от ряда судей - Тевзадзе о теме веттинг-контроля>>Аналогичной позиции придерживается и судья Шалва Тадумадзе. "Судьи на самом деле не коррумпированы. И общественность знает, кто коррумпирован и кем они были", – сказал Тадумадзе. Часть оппозиции и неправительственных организаций утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан, подчиняющийся властям страны. Они настаивают на том, что независимость суда может обеспечить система веттинг-контроля. По их мнению, проверять добросовестность судей должны НПО и посольства стран-партнеров. Что касается неправительственных организаций, настаивающих на веттинг-контроле судей, они уже давно попали в немилость властей. Власти настаивают на том, что часть получающих финансирование из-за рубежа НПО вышла за пределы своей компетенции – они вмешиваются в политику и, более того, наносят вред государству. Страсти вокруг суда Судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и западных партнеров страны. Евросоюз настаивает на комплексном реформировании Высшего совета юстиции, который координирует работу судебной системы и является гарантом ее независимости. Евросоюз призывает Грузию руководствоваться замечаниями Венецианской комиссии, а в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" говорят, что этих замечаний недостаточно и нужно больше конкретики. Венецианская комиссия оценила проведенную в Грузии судебную реформу >>> В заключении Венецианской комиссии по судебной реформе от 9 октября 2023 года говорится о необходимости пересмотра полномочий, функций, состава и порядка избрания членов Высшего совета юстиции с целью восстановления доверия общества к этому органу. Там же отмечено, что комплексную реформу не провести путем небольших корректировок существующей правовой базы. В "Грузинской мечте" подчеркнули, что Венецианская комиссия дала положительную оценку пересмотру модели Высшего совета юстиции в 2017-2018 годах, поэтому непонятно, почему опять понадобились изменения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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суд, грузия, новости, политика, шалва тадумадзе, шалва папуашвили, венецианская комиссия, грузинская мечта - демократическая грузия
суд, грузия, новости, политика, шалва тадумадзе, шалва папуашвили, венецианская комиссия, грузинская мечта - демократическая грузия
Зарубежные организации оказывают давление на суд в Грузии – Папуашвили
09:01 31.03.2024 (обновлено: 10:38 31.03.2024)
Евросоюз настаивает на комплексном реформировании Высшего совета юстиции
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Благодаря некоторым НПО участие иностранных организаций в вопросах правосудия стало равнозначно нападкам на судебную систему, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Грузинские СМИ обнародовали запись с заседания Верховного суда от 11 марта, на котором судьи обсуждали вопрос веттинг-контроля, на котором настаивает часть оппозиции и неправительственных организаций. Последние утверждают, что судебной системой в Грузии управляет клан, подчиняющийся властям, поэтому НПО и посольства стран-партнеров должны проверять добросовестность судей .
"Благодаря нескольким НПО с целью получения политического влияния, участие иностранных организаций в вопросах правосудия сегодня стало равнозначно нападкам на судебную систему, враждебной риторике в адрес судей и моральному террору в отношении членов их семей, то есть всему тому, что является анти-Европой", – сказал Папуашвили.
По его словам, парламент Грузии сделает все, чтобы остановить нападки на суд, целью которых является нанесение вреда как репутации суда, так и государства.
На записи слышно, как судьи обсуждают вопрос введения веттинг-контроля и глава Верховного суда Нино Кадагидзе очень резко высказывается на эту тему.
"Нам в суде почему-то приходится постоянно комплексовать, что мы главное препятствие на пути интеграции в Евросоюз. Со всей ответственностью заявляю, что моя единственная цель – оставить подлинно европейское правосудие нашему следующему поколению, вашим детям. Поэтому умоляю вас, пусть никто и никогда не говорит мне, что у кого-то есть более высокий стандарт добросовестности, чем я защищаю всю свою жизнь", – сказала Кадагидзе.
По ее словам, если будет введен веттинг-контроль, она откажется от мантии судьи.
"Я категорически отказываюсь от любого вида мониторинга. Я не жила для того, чтобы меня контролировали ежегодно, снова и снова... Я ежегодно заполняю декларацию об имуществе, я готова, что ее будут изучать более подробно. Теоретически я могу предположить, что кому-то не нравится моя квалификация, но кто должен проверять мою добросовестность? Пусть проверят людей, которые будут проверять мою добросовестность", – сказала Кадагидзе.
"Если я своей жизнью не смогла доказать, что я честна, я действительно недостойна занимать должность члена Верховного суда. О председательстве не может быть и речи", – добавила председатель Верховного суда.
Аналогичной позиции придерживается и судья Шалва Тадумадзе. "Судьи на самом деле не коррумпированы. И общественность знает, кто коррумпирован и кем они были", – сказал Тадумадзе.
Председатель парламента поблагодарил Шалву Тадумадзе и остальных за их позицию. "Хочу выразить уважение председателю Верховного суда Нино Кадагидзе и грузинским судьям", – сказал Папуашвили.
Часть оппозиции и неправительственных организаций утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан, подчиняющийся властям страны. Они настаивают на том, что независимость суда может обеспечить система веттинг-контроля. По их мнению, проверять добросовестность судей должны НПО и посольства стран-партнеров.
Верховный суд Грузии ранее заявил, что существующих механизмов контроля достаточно и требование о т. н. "веттинге" представляет собой манипуляцию, притворную заботу заинтересованных сторон о системе правосудия. За введение системы веттинг-контроля выступили двое судей Верховного суда Екатерина Гаситашвили и Нино Бекаури.
Что касается неправительственных организаций, настаивающих на веттинг-контроле судей, они уже давно попали в немилость властей. Власти настаивают на том, что часть получающих финансирование из-за рубежа НПО вышла за пределы своей компетенции – они вмешиваются в политику и, более того, наносят вред государству.
Судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и западных партнеров страны. Евросоюз настаивает на комплексном реформировании Высшего совета юстиции, который координирует работу судебной системы и является гарантом ее независимости.
Евросоюз призывает Грузию руководствоваться замечаниями Венецианской комиссии, а в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" говорят, что этих замечаний недостаточно и нужно больше конкретики.
В заключении Венецианской комиссии по судебной реформе от 9 октября 2023 года говорится о необходимости пересмотра полномочий, функций, состава и порядка избрания членов Высшего совета юстиции с целью восстановления доверия общества к этому органу. Там же отмечено, что комплексную реформу не провести путем небольших корректировок существующей правовой базы.
В "Грузинской мечте" подчеркнули, что Венецианская комиссия дала положительную оценку пересмотру модели Высшего совета юстиции в 2017-2018 годах, поэтому непонятно, почему опять понадобились изменения.