https://sputnik-georgia.ru/20240401/kto-trebuet-vetting-kontrolya-sudey-v-gruzii-otvet-deputata-287111824.html

Кто требует веттинг-контроля судей в Грузии? Ответ депутата

Кто требует веттинг-контроля судей в Грузии? Ответ депутата

Sputnik Грузия

Эти люди не представляют ни грузинский народ, ни страну, утверждает политик 01.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-01T12:23+0400

2024-04-01T12:23+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. На введении веттинг-контроля в судебной системе Грузии настаивают политики без рейтинга и представители неправительственных организаций неизвестного происхождения, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани. Часть оппозиции и неправительственных организаций утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан, подчиняющийся властям страны. Они настаивают на том, что независимость суда может обеспечить система веттинг-контроля. По их мнению, проверять добросовестность судей должны НПО и посольства стран-партнеров. По ее словам, точно известно то, что они не представляют ни грузинский народ, ни страну. "К сожалению, основываясь на этих людях, если посольства какой-либо из наших стран-партнеров отдадут приоритет судьям, участвующим в этой кампании, антисудебной кампании, и в какой-то степени дискриминируют других судей, это действительно будет очень печально", – сказала Цилосани журналистам. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Проправительственный телеканал "Имеди" утверждает, что посольство одной из стран в Грузии пригласило судей, сторонников введения веттинг-контроля, в Европу. Кто эти судьи и какова цель их поездки, этой информацией, как заявил телеканал, он пока не располагает. Премьер напомнил о скандале вокруг судьи Тбилисского городского суда Лаши Чхиквадзе, который в мае 2022 года вынес обвинительный приговор Нике Гварамия. Представитель бывшей власти, а при нынешней власти медиаменеджер Ника Гварамия получил 3,5 года за нанесение телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари. Коррупция и зарубежное вмешательство в работу суда – жесткий ответ премьера Грузии >>> Как рассказал ранее Чхиквадзе, после оглашения приговора Гварамия, с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бурк. По словам судьи, Бурк сообщил ему, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему было избрано лишение свободы. Кроме того, Бурк сообщил, что его запланированная поездка в США нежелательна и он изъят из списка. Вину Гварамия не признал. Он обратился в Европейский суд по правам человека, но получил отказ в рассмотрении дела. Власти Грузии заявили, что это доказательство непредвзятости судьи, но Гварамия решил продолжить борьбу – обратиться в Комитет по правам человека ООН. Страсти вокруг суда Судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и западных партнеров страны. Евросоюз настаивает на комплексном реформировании Высшего совета юстиции, который координирует работу судебной системы и является гарантом ее независимости. Евросоюз призывает Грузию руководствоваться замечаниями Венецианской комиссии, а в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" говорят, что этих замечаний недостаточно и нужно больше конкретики. Зарубежные организации оказывают давление на суд в Грузии – Папуашвили >>>В заключении Венецианской комиссии по судебной реформе от 9 октября 2023 года говорится о необходимости пересмотра полномочий, функций, состава и порядка избрания членов Высшего совета юстиции с целью восстановления доверия общества к этому органу. Там же отмечено, что комплексную реформу не провести путем небольших корректировок существующей правовой базы. В "Грузинской мечте" подчеркнули, что Венецианская комиссия дала положительную оценку пересмотру модели Высшего совета юстиции в 2017-2018 годах, поэтому непонятно, почему опять понадобились изменения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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суд, грузия, политика, новости, европа, тбилиси, сша, ника гварамия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , венецианская комиссия, грузинская мечта - демократическая грузия