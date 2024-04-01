https://sputnik-georgia.ru/20240401/nika-gvaramiya--obychnyy-fashist-zayavil-predsedatel-gruzinskoy-mechty-287109417.html
Ника Гварамия – обычный фашист, заявил председатель "Грузинской мечты"
Ника Гварамия – обычный фашист, заявил председатель "Грузинской мечты"
Sputnik Грузия
ЕСПЧ отказался рассматривать дело представителя бывшей власти Грузии и медиаменеджера, осужденного за нанесение ТВ "Рустави 2" ущерба в 6,8 млн лари 01.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-01T10:15+0400
2024-04-01T10:15+0400
2024-04-01T10:15+0400
грузия
новости
политика
ника гварамия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
еспч
грузинская мечта - демократическая грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286041709_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_fdc33a1ed1bcabe21a52ee2c69eb185c.jpg
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" и партии "Ахали" Ника Гварамия был одним из главных архитекторов фашистской системы в период президентства Михаила Саакашвили, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Гарибашвили журналистам. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В мае 2022 года Гварамия получил 3,5 года тюрьмы за злоупотребление полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари, а в июле 2023 года президент его помиловала. ЕСПЧ отказался рассматривать дело Гварамия, и он решил обратиться в Комитете по правам человека ООН. Председатель "Грузинской мечты" назвал Гварамия ничтожеством, человеком, который "приносил людей в жертву, уничтожал семьи. Был вовлечен в этом с начала и до конца".При прежней власти в разное время Гварамия был замгенпрокурора, министром юстиции и министром образования. После прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году он занялся СМИ: стал гендиректором на то время оппозиционного телеканала "Рустави 2", а после решения суда о возвращения этого канала прежнему владельцу, основал новое телевидение "Мтавари архи". Гварамия не убежит от того, что ЕСПЧ признал его преступником – премьер Грузии>>"Теперь он представитель партии, политик. Мы прекрасно знаем, кто такой Гварамия. Обычный член команды Саакашвили. Кто поверит в его перевоплощение или преображение?.. Гварамия навсегда останется палачом-мучителем", – сказал Гарибашвили. Дело Гварамия Дело о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари касается периода, когда Гварамия был его гендиректором, то есть до июля 2019 года. Гварамия признали виновным в злоупотреблении полномочиями все три судебные инстанции Грузии. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала "Рустави 2" в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл. И это вместо сожаления! Глава парламента Грузии резко ответил на заявление посла ЕС>>Часть оппозиции не раз требовала освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. В июле 2023 года, сразу после того, как Еврокомиссия в своем промежуточном отчете написала, что в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ у Грузии нет прогресса, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Гварамия. Выйдя на свободу, Гварамия заявил, что больше не будет руководителем телеканала "Мтавари Аархи". Позже, в сентябре 2023 года, он сказал, что намерен заняться политикой. В марте 2024 года Гварамия вместе с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия основал партию под названием "Ахали".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286041709_78:0:1217:854_1920x0_80_0_0_eafac3e2b4100606dc05268dcae3bb99.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ника гварамия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, еспч, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, ника гварамия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, еспч, грузинская мечта - демократическая грузия
Ника Гварамия – обычный фашист, заявил председатель "Грузинской мечты"
ЕСПЧ отказался рассматривать дело представителя бывшей власти Грузии и медиаменеджера, осужденного за нанесение ТВ "Рустави 2" ущерба в 6,8 млн лари
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" и партии "Ахали" Ника Гварамия был одним из главных архитекторов фашистской системы в период президентства Михаила Саакашвили, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Гарибашвили журналистам.
В мае 2022 года Гварамия получил 3,5 года тюрьмы за злоупотребление полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари, а в июле 2023 года президент его помиловала. ЕСПЧ отказался рассматривать дело Гварамия, и он решил обратиться в Комитете по правам человека ООН.
"Гварамия – обычный фашист, который был одним из главных архитекторов злой фашистской системы при Саакашвили. Кем был Гварамия? Гварамия был заместителем прокурора, совершил ограбление "Имеди" (телеканал – ред.), разгон и тысячу ужасов", – сказал Гарибашвили.
Председатель "Грузинской мечты" назвал Гварамия ничтожеством, человеком, который "приносил людей в жертву, уничтожал семьи. Был вовлечен в этом с начала и до конца".
При прежней власти в разное время Гварамия был замгенпрокурора, министром юстиции и министром образования. После прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году он занялся СМИ: стал гендиректором на то время оппозиционного телеканала "Рустави 2", а после решения суда о возвращения этого канала прежнему владельцу, основал новое телевидение "Мтавари архи".
"Теперь он представитель партии, политик. Мы прекрасно знаем, кто такой Гварамия. Обычный член команды Саакашвили. Кто поверит в его перевоплощение или преображение?.. Гварамия навсегда останется палачом-мучителем", – сказал Гарибашвили.
Дело о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари касается периода, когда Гварамия был его гендиректором, то есть до июля 2019 года. Гварамия признали виновным в злоупотреблении полномочиями все три судебные инстанции Грузии.
В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала "Рустави 2" в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.
Часть оппозиции не раз требовала освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. В июле 2023 года, сразу после того, как Еврокомиссия в своем промежуточном отчете написала, что в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ у Грузии нет прогресса, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Гварамия.
Выйдя на свободу, Гварамия заявил, что больше не будет руководителем телеканала "Мтавари Аархи". Позже, в сентябре 2023 года, он сказал, что намерен заняться политикой.
В марте 2024 года Гварамия вместе с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия основал партию под названием "Ахали".