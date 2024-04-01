https://sputnik-georgia.ru/20240401/nika-gvaramiya--obychnyy-fashist-zayavil-predsedatel-gruzinskoy-mechty-287109417.html

Ника Гварамия – обычный фашист, заявил председатель "Грузинской мечты"

Ника Гварамия – обычный фашист, заявил председатель "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

ЕСПЧ отказался рассматривать дело представителя бывшей власти Грузии и медиаменеджера, осужденного за нанесение ТВ "Рустави 2" ущерба в 6,8 млн лари 01.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" и партии "Ахали" Ника Гварамия был одним из главных архитекторов фашистской системы в период президентства Михаила Саакашвили, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Гарибашвили журналистам. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В мае 2022 года Гварамия получил 3,5 года тюрьмы за злоупотребление полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари, а в июле 2023 года президент его помиловала. ЕСПЧ отказался рассматривать дело Гварамия, и он решил обратиться в Комитете по правам человека ООН. Председатель "Грузинской мечты" назвал Гварамия ничтожеством, человеком, который "приносил людей в жертву, уничтожал семьи. Был вовлечен в этом с начала и до конца".При прежней власти в разное время Гварамия был замгенпрокурора, министром юстиции и министром образования. После прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году он занялся СМИ: стал гендиректором на то время оппозиционного телеканала "Рустави 2", а после решения суда о возвращения этого канала прежнему владельцу, основал новое телевидение "Мтавари архи". Гварамия не убежит от того, что ЕСПЧ признал его преступником – премьер Грузии>>"Теперь он представитель партии, политик. Мы прекрасно знаем, кто такой Гварамия. Обычный член команды Саакашвили. Кто поверит в его перевоплощение или преображение?.. Гварамия навсегда останется палачом-мучителем", – сказал Гарибашвили. Дело Гварамия Дело о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари касается периода, когда Гварамия был его гендиректором, то есть до июля 2019 года. Гварамия признали виновным в злоупотреблении полномочиями все три судебные инстанции Грузии. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала "Рустави 2" в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл. И это вместо сожаления! Глава парламента Грузии резко ответил на заявление посла ЕС>>Часть оппозиции не раз требовала освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. В июле 2023 года, сразу после того, как Еврокомиссия в своем промежуточном отчете написала, что в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ у Грузии нет прогресса, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Гварамия. Выйдя на свободу, Гварамия заявил, что больше не будет руководителем телеканала "Мтавари Аархи". Позже, в сентябре 2023 года, он сказал, что намерен заняться политикой. В марте 2024 года Гварамия вместе с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия основал партию под названием "Ахали".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ника гварамия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, еспч, грузинская мечта - демократическая грузия