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И это вместо сожаления! Глава парламента Грузии резко ответил на заявление посла ЕС

И это вместо сожаления! Глава парламента Грузии резко ответил на заявление посла ЕС

Sputnik Грузия

Грузинская судебная система и конкретные судьи являются объектом нападок, заявил глава парламента 28.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-28T17:06+0400

2024-03-28T17:06+0400

2024-03-28T18:26+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский вместо того, чтобы признать несправедливость заявления предшественника Карла Харцеля, которое дискредитировало грузинскую систему правосудия, сказал о необходимости проверить добросовестность грузинских судей, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Герчинский ранее заявил СМИ, что в первом отчете Еврокомиссии о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса страны-кандидата, от 8 ноября 2023 года речь шла о необходимости проверки добросовестности судей при участии иностранных экспертов. В каком виде это будет осуществлено, нужно обсудить с грузинскими коллегами, подчеркнул европейский дипломат. Бывший посол ЕС в Грузии не раз выступал с критикой в адрес судебной системы в стране, среди прочего он заявлял, что невыполнение условий судебной реформы лишило Грузию 75 миллионов евро макрофинансовой помощи в сентябре 2021 года.По словам главы грузинского законодательного органа, он был удивлен заявлением посла ЕС относительно веттинг-контроля. Если чью-то добросовестность и нужно проверить, то это добросовестность неправительственного сектора, считает глава парламента. ЕСПЧ не сомневается в добросовестности судьи по делу Гварамия – депутат>>Папуашвили напомнил о заявлениях некоторых НПО, которые утверждали, что бывший гендиректор телеканала "Рустави 2", основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия невиновен и что якобы даже не было никакого преступления. Гварамия 16 мая 2022 года был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Он обратился в ЕСПЧ после того, как Верховный суд счел его иск неприемлемым и оставил в силе решение Тбилисского апелляционного суда от 2 ноября 2022 года, который, в свою очередь, оставил в силе решение суда первой инстанции. В конце марта 2024 года ЕСПЧ не принял его иск к рассмотрению.Глава парламента отметил, что Ломджария получила медали в США и Франции, а ее бывший заместитель, тот, кто оставил ложное заключение по Гварамия, сегодня работает в посольстве США. Если у кого-то и есть данное восприятие, то оно сформировано такими нечестными заявлениями бывших послов, неправительственного сектора, финансируемого этими диппредставительствами и из тех источников, которые непрозрачны, завил Папуашвили, отметив, что это является отдельной проблемой. По оценке спикера парламента, в настоящее время ведется оркестрованная кампания против грузинского правосудия.Как отметил глава парламента, веттинг-контроль, то есть проверка добросовестности судей с участием иностранных граждан, противоречит Конституции и категорически неприемлем для грузинского народа. Часть оппозиции во время обсуждения в парламенте судебной реформы предложила внедрение системы т. н. веттинг-контроля, который предполагает проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. Иностранцы не смогут проверять добросовестность грузинских судей – Мдинарадзе>>Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, тема веттинг-контроля для Грузии закрыта, так как она противоречит Конституции страны. Однако, по его же словам, правительство Грузии готово выслушать аргументы ЕС по данному вопросу. Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима. Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Обеспечение полностью свободного и непредвзятого суда является одним из главных призывов западных партнеров страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника гварамия, шалва папуашвили, еврокомиссия, еспч, сша, франция