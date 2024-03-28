https://sputnik-georgia.ru/20240328/i-eto-vmesto-sozhaleniya-glava-parlamenta-gruzii-rezko-otvetil-na-zayavlenie-posla-es-287078096.html
И это вместо сожаления! Глава парламента Грузии резко ответил на заявление посла ЕС
И это вместо сожаления! Глава парламента Грузии резко ответил на заявление посла ЕС
Sputnik Грузия
Грузинская судебная система и конкретные судьи являются объектом нападок, заявил глава парламента 28.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-28T17:06+0400
2024-03-28T17:06+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский вместо того, чтобы признать несправедливость заявления предшественника Карла Харцеля, которое дискредитировало грузинскую систему правосудия, сказал о необходимости проверить добросовестность грузинских судей, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Герчинский ранее заявил СМИ, что в первом отчете Еврокомиссии о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса страны-кандидата, от 8 ноября 2023 года речь шла о необходимости проверки добросовестности судей при участии иностранных экспертов. В каком виде это будет осуществлено, нужно обсудить с грузинскими коллегами, подчеркнул европейский дипломат. Бывший посол ЕС в Грузии не раз выступал с критикой в адрес судебной системы в стране, среди прочего он заявлял, что невыполнение условий судебной реформы лишило Грузию 75 миллионов евро макрофинансовой помощи в сентябре 2021 года.По словам главы грузинского законодательного органа, он был удивлен заявлением посла ЕС относительно веттинг-контроля. Если чью-то добросовестность и нужно проверить, то это добросовестность неправительственного сектора, считает глава парламента. ЕСПЧ не сомневается в добросовестности судьи по делу Гварамия – депутат>>Папуашвили напомнил о заявлениях некоторых НПО, которые утверждали, что бывший гендиректор телеканала "Рустави 2", основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия невиновен и что якобы даже не было никакого преступления. Гварамия 16 мая 2022 года был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Он обратился в ЕСПЧ после того, как Верховный суд счел его иск неприемлемым и оставил в силе решение Тбилисского апелляционного суда от 2 ноября 2022 года, который, в свою очередь, оставил в силе решение суда первой инстанции. В конце марта 2024 года ЕСПЧ не принял его иск к рассмотрению.Глава парламента отметил, что Ломджария получила медали в США и Франции, а ее бывший заместитель, тот, кто оставил ложное заключение по Гварамия, сегодня работает в посольстве США. Если у кого-то и есть данное восприятие, то оно сформировано такими нечестными заявлениями бывших послов, неправительственного сектора, финансируемого этими диппредставительствами и из тех источников, которые непрозрачны, завил Папуашвили, отметив, что это является отдельной проблемой. По оценке спикера парламента, в настоящее время ведется оркестрованная кампания против грузинского правосудия.Как отметил глава парламента, веттинг-контроль, то есть проверка добросовестности судей с участием иностранных граждан, противоречит Конституции и категорически неприемлем для грузинского народа. Часть оппозиции во время обсуждения в парламенте судебной реформы предложила внедрение системы т. н. веттинг-контроля, который предполагает проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. Иностранцы не смогут проверять добросовестность грузинских судей – Мдинарадзе>>Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, тема веттинг-контроля для Грузии закрыта, так как она противоречит Конституции страны. Однако, по его же словам, правительство Грузии готово выслушать аргументы ЕС по данному вопросу. Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима. Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Обеспечение полностью свободного и непредвзятого суда является одним из главных призывов западных партнеров страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ника гварамия, шалва папуашвили, еврокомиссия, еспч, сша, франция
И это вместо сожаления! Глава парламента Грузии резко ответил на заявление посла ЕС
17:06 28.03.2024 (обновлено: 18:26 28.03.2024)
Грузинская судебная система и конкретные судьи являются объектом нападок, заявил глава парламента
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский вместо того, чтобы признать несправедливость заявления предшественника Карла Харцеля, которое дискредитировало грузинскую систему правосудия, сказал о необходимости проверить добросовестность грузинских судей, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Герчинский ранее заявил СМИ, что в первом отчете Еврокомиссии о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса страны-кандидата, от 8 ноября 2023 года речь шла о необходимости проверки добросовестности судей при участии иностранных экспертов. В каком виде это будет осуществлено, нужно обсудить с грузинскими коллегами, подчеркнул европейский дипломат.
"Вчера вместо того, чтобы услышать от действующего посла ЕС, что заявление бывшего посла в свое время ввело общественность в заблуждение, было несправедливым по отношению к конкретным судьям, не основывалось на фактах и дискредитировало грузинское правосудие, мы услышали, что необходимо проверить добросовестность грузинских судей", – заявил Папуашвили.
Бывший посол ЕС в Грузии не раз выступал с критикой в адрес судебной системы в стране, среди прочего он заявлял, что невыполнение условий судебной реформы лишило Грузию 75 миллионов евро макрофинансовой помощи в сентябре 2021 года.
По словам главы грузинского законодательного органа, он был удивлен заявлением посла ЕС относительно веттинг-контроля.
"Я ожидал, что он хотя бы будет сожалеть о том, что посольство ЕС было инструментом ложной атаки на грузинское правосудие. Фактически из-за подобных заявлений уже два года как грузинская судебная система и конкретные судьи являются объектом нападок", – отметил Папуашвили.
Если чью-то добросовестность и нужно проверить, то это добросовестность неправительственного сектора, считает глава парламента.
Папуашвили напомнил о заявлениях некоторых НПО, которые утверждали, что бывший гендиректор телеканала "Рустави 2", основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия невиновен и что якобы даже не было никакого преступления.
Гварамия 16 мая 2022 года был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Он обратился в ЕСПЧ после того, как Верховный суд счел его иск неприемлемым и оставил в силе решение Тбилисского апелляционного суда от 2 ноября 2022 года, который, в свою очередь, оставил в силе решение суда первой инстанции. В конце марта 2024 года ЕСПЧ не принял его иск к рассмотрению.
"Если кого-то и надо проверить на добросовестность, так это бывшего Народного защитника (Нино Ломджария – ред.), которая даже обратилась в суд со своим заключением и говорила, что Ника Гварамия не то что прав, но и нет даже преступления", – заявил Папуашвили.
Глава парламента отметил, что Ломджария получила медали в США и Франции, а ее бывший заместитель, тот, кто оставил ложное заключение по Гварамия, сегодня работает в посольстве США.
"Затем эти нападки создают следующее представление о грузинском правосудии, потом те же самые акторы – послы, другие иностранные субъекты – возвращаются к нам и говорят о восприятиях, что в Грузии существует какое-то восприятие, связанное с правосудием", – добавил Папуашвили.
Если у кого-то и есть данное восприятие, то оно сформировано такими нечестными заявлениями бывших послов, неправительственного сектора, финансируемого этими диппредставительствами и из тех источников, которые непрозрачны, завил Папуашвили, отметив, что это является отдельной проблемой.
"А затем они рассказывают нам о созданных ими же восприятиях, что добросовестность судей Грузии должна быть проверена", – отметил Папуашвили.
По оценке спикера парламента, в настоящее время ведется оркестрованная кампания против грузинского правосудия.
"В рамках обсуждения было выявлено, что ни с чьей стороны нет аргументов, что существуют системные вызовы, которые требуют такого радикального вмешательства, и поэтому в веттинге нет необходимости", – заявил Папуашвили.
Как отметил глава парламента, веттинг-контроль, то есть проверка добросовестности судей с участием иностранных граждан, противоречит Конституции и категорически неприемлем для грузинского народа.
"Никто не собирается привлекать сюда польских, голландских и литовских экспертов. Это неприемлемо", – подчеркнул Папуашвили.
Часть оппозиции во время обсуждения в парламенте судебной реформы предложила внедрение системы т. н. веттинг-контроля, который предполагает проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров.
Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, тема веттинг-контроля для Грузии закрыта, так как она противоречит Конституции страны. Однако, по его же словам, правительство Грузии готово выслушать аргументы ЕС по данному вопросу.
Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.
Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы.
Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Обеспечение полностью свободного и непредвзятого суда является одним из главных призывов западных партнеров страны.