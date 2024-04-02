https://sputnik-georgia.ru/20240402/vlasti-gruzii-zhdut-razyasneniy-ot-posolstv-kritikovavshikh-sud-iz-za-dela-gvaramiya-287132262.html

Власти Грузии ждут разъяснений от посольств, критиковавших суд из-за дела Гварамия

Власти Грузии ждут разъяснений от посольств, критиковавших суд из-за дела Гварамия

Sputnik Грузия

Зарубежные дипломаты участвовали в кампании по дискредитации судебной системы Грузии, сказал спикер парламента 02.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-02T14:14+0400

2024-04-02T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Грузия после решения Страсбургского суда ждет разъяснений от посольств, участвовавших в кампании по дискредитации грузинского правосудия из-за дела представителя бывшей власти и медиаменеджера Ники Гварамия, сказал председатель парламента Шалва Папуашвили журналистам. В мае 2022 года Гварамия будучи гендиректором оппозиционного телеканала "Мтавари архи" получил 3,5 года тюрьмы за нанесение телеканалу "Рустави 2", который возглавлял до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари. Гварамия обратился в ЕСПЧ, но тот отказался рассматривать дело. Он отметил, что за эту неделю ни одно из зарубежных посольств, которые два года назад "были участниками кампании по дискредитации грузинского правосудия", не дало разъяснений. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Напомню о заявлениях тогдашних дипломатов, которые прямо указывали на политическую мотивированность, и в том числе помните, что сотрудник одного из посольств прямо потребовал от грузинского судьи отчет с нарушением основных принципов Конституции и партнерских отношений", – сказал Папуашвили. Судья Тбилисского городского суда Лаша Чхиквадзе ранее заявил, что после оглашения приговора Гварамия с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бурк. По словам судьи, Бурк сообщил ему, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему было избрано лишение свободы. "Поэтому, естественно, грузинский народ ждет разъяснений: было ли это ошибкой посла, было ли это ошибкой сотрудников посольства, было ли это умышленным введением в заблуждение со стороны сотрудников посольства или финансируемых при посольстве неправительственных организаций", – сказал Папуашвили.По его словам, грузинская сторона ждет не только разъяснений, но и действий – снятия санкций с судьи. "Подтвердилось, что эти санкции были несправедливыми", – отметил он. Коррупция и зарубежное вмешательство в работу суда – жесткий ответ премьера Грузии>>Как рассказал ранее судья Чхиквадзе, Бурк, помимо прочего, сообщил ему о нежелательности его запланированной поездки в США и изъятии из списка. Чхиквадзе был в числе шести судей, которые должны были отправиться в Америку через несколько дней после оглашения приговора Гварамия."Эти несправедливые санкции дали оппозиции и связанным с ней неправительственным организациям повод атаковать судебную власть и вести кампанию по дискредитации", – заявил Папуашвили.Зарубежная реакция на приговорЗаявление судьи Чхиквадзе сразу же опровергла на то время посол США Келли Дегнан. Она сказала, что посольство США не используют свои программы с целью наказания кого-то, и никакие санкции против Чхиквадзе не вводились. Дегнан подчеркнула, что посольство не вмешивается в решения грузинского суда и не проводит тайные встречи. Премьер Грузии рассчитывает на сотрудничество с новым послом США без негатива>>Что касается самого дела Гварамия, по словам Дегнан, оно "изначально было проблемным" и что США разочарованы как выдвинутым обвинением, так и приговором. "Даже восприятие вмешательства в судебное решение, политическое вмешательство подрывает правосудие Грузии, подрывает доверие общества", – сказала Дегнан в июне 2022 года. Критика досталась властям и от Карла Харцеля, который в то время был послом Евросоюза в Грузии. После приговора он сказал, что суд принял это решение на фоне многократных призывов Евросоюза к властям Грузии о проведении судебной реформы для усиления независимости судебной системы и укрепления доверия к ней. Кобахидзе пояснил, за что раскритиковал экс-посла ЕС в Грузии>>В июле 2023 года, сразу после того, как Еврокомиссия в своем промежуточном отчете написала, что в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ у Грузии нет прогресса, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Гварамия.Дело ГварамияДело о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари касается периода, когда Гварамия был его гендиректором, то есть до июля 2019 года. Гварамия признали виновным в злоупотреблении полномочиями все три судебные инстанции Грузии. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала "Рустави 2" в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.И это вместо сожаления! Глава парламента Грузии резко ответил на заявление посла ЕС>>Часть оппозиции не раз требовала освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. Выйдя на свободу, Гварамия заявил, что больше не будет руководителем телеканала "Мтавари Аархи". Позже, в сентябре 2023 года, он сказал, что намерен заняться политикой.В марте 2024 года Гварамия вместе с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия основал партию под названием "Ахали".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, ника гварамия, шалва папуашвили, келли дегнан, еврокомиссия, еспч