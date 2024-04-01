https://sputnik-georgia.ru/20240401/v-gruziyu-postupayut-bolshie-dengi-na-borbu-s-sudom-i-propagandu-lgbt---mdinaradze--287110243.html

В Грузию поступают большие деньги на борьбу с судом и пропаганду ЛГБТ* – Мдинарадзе

В Грузию поступают большие деньги на борьбу с судом и пропаганду ЛГБТ* – Мдинарадзе

Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" планирует запретить однополые браки, смену пола и пропаганду всего этого ЛГБТ* 01.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-01T09:01+0400

2024-04-01T09:01+0400

2024-04-01T09:48+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. В Грузию поступают большие деньги на борьбу с судебной системой и на пропаганду ЛГБТ*, но получатели этих финансов скрывают их истинную цель, сказал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Ранее телеканал "Имеди" сообщил, что в Грузию поступают большие деньги на радикализм и деструктивные действия, чтобы помешать правящей партии "Грузинская мечта" запретить на законодательном уровне пропаганду ЛГБТ*. В сюжете говорится, что борьба против страны и национальной идентичности находится в решающей фазе. По его словам, оппоненты властей и их зарубежные хозяева поняли, что у них ничего не выходит, и теперь решили акцентировать внимание на деньгах. Мдинарадзе подчеркнул, что согласно распространенной информации, часть крупной суммы денег, предназначенной для косвенной пропаганды ЛГБТ* в Грузии, а именно 5-6%, что также является большой суммой, выделена оппозиционному телеканалу "Мтавари архи".Коррупция и зарубежное вмешательство в работу суда – жесткий ответ премьера Грузии>>"Некоторые говорят, что, оказывается, грант-то утвердили, но не на косвенную пропаганду ЛГБТ*, а просто бесцельно утвердили грант. Напрасно и бесцельно гранты не утверждают", – подчеркнул Мдинарадзе. То, что "Мтавари архи" выиграло грант, подтвердил основатель телеканала Ника Гварамия, который после выхода из тюрьмы решил заняться политикой. Гварамия сидел за злоупотребление полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари. Нас горько обманули – глава парламента Грузии о законе "об иноагентах">>"Знаю, что выиграли грант. Знаю, что этот грант не касается никакой пропаганды. Обычный грант западного фонда. Фонд помогает критическим СМИ", – сказал Гварамия в телефонном комментарии "Имеди". "Это телевидение не работает на чью-то пропаганду", – сказала свою очередь руководитель "Мтавари архи" по международным отношениям Нино Накашидзе, добавив, что у "Мтавари архи" другие проблемы – ему нужны гранты "для создания качественного медиаконтента". Отголоски провала закона об "иноагентах"В правящей партии "Грузинская мечта" не верят словам ни Гварамия, ни Накашидзе. По словам Мдинарадзе, именно с целью сокрытия истинных целей грантов в прошлом году оппозиционеры и неправительственные организации так яростно боролись против принятия закона "Об агентах иностранного влияния". Они хотели обмануть молодежь, назвав аналог американского закона (FARA) российским законом. Тогда власти пытались доказать, что грузинский вариант закона даже намного мягче американского закона. За его нарушение не предусматривалось уголовное наказание, но оппоненты настаивали на своем, что законопроект противоречит демократическим принципам и является лишь попыткой заглушить гражданское общество. Критиковали власти Грузии даже некоторые западные партнеры.Оппозиция в Грузии нашла обходные пути получения денег из-за рубежа – Папуашвили>>Попытка сделать финансирование НПО прозрачным в марте 2023 года провалилась вследствие масштабных акций протеста, сопровождающихся беспорядками. Очевидная проблемаПропаганда ЛГБТ* на сегодняшний день является проблемой, она уже перешла все границы, сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили."Десять лет назад наша команда приняла, с одной стороны, антидискриминационный закон, а с другой стороны – мы представили инициативу о том, чтобы в Конституции была прописана дефиниция брака", – сказал Гарибашвили. По его словам, 10 лет назад, когда власти Грузии, с одной стороны, приняли антидискриминационный закон, а с другой – инициировали уточнение в Конституции понятия брака, что это союз между женщиной и мужчиной, кто бы мог подумать, что сейчас происходит в Европе. Десять лет назад эта тема вообще не была актуальной и у представителей Запада возникали вопросы касательно целесообразности принятия поправок в Конституцию касательно дефиниции брака. Ведь итак все определено. Население за запрет пропаганды ЛГБТ* в Грузии – глава парламента ответил Миатович>>"Ничего не определено. То, что сегодня что-то определено, завтра может измениться. Нужно защитить наши интересы. Не стесняйтесь об этом говорить", – сказал Гарибашвили, обращаясь к журналистам. Он с сожалением отметил, что в Европе почти организованно на законодательном уровне утвердили однополые браки, а в США появился День видимости трансгендеров.Президент США Джо Байден 29 объявил Днем видимости трансгендеров 31 марта, день, на который в этом году пришлась католическая Пасха."Грузинская мечта" выступила с инициативой запретить в стране однополые браки, смену пола, ограничение использования понятий, определяющих признаки пола, и пропаганду всего этого. Власти объяснили это необходимостью защиты семейных ценностей и несовершеннолетних.Почему и когда в Грузии запретят пропаганду ЛГБТ*?>>Поправки планируется принять в десятки законов и в Конституцию. Для конституционных поправок правящей партии не хватает голосов в нынешнем парламенте. Остальные же законы "Грузинская мечта" планирует принять до конца 2024 года.* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, европа, сша, мамука мдинарадзе, ника гварамия, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия