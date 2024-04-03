https://sputnik-georgia.ru/20240403/oprotestuyut-li-v-gruzii-prinyatie-zakona-ob-inoagentakh---mnenie-politologa--287144298.html

Будут ли массовые протесты в Грузии из-за законопроекта об "иноагентах"?

Будут ли массовые протесты в Грузии из-за законопроекта об "иноагентах"?

Sputnik Грузия

Принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" планируется до конца весенней сессии парламента 03.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-03T13:27+0400

2024-04-03T13:27+0400

2024-04-03T15:00+0400

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"сила народа"

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Инициированный парламентским большинством Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года, будет все же принят в Грузии, при этом обойдется без уличных протестов, считает политолог Петре Мамрадзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Заявление озвучил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.Политолог полагает, что оппозиция, возможно, откажется от уличных протестов, так как в инициированном в этот раз законопроекте вместо термина "агент иностранного влияния" будет использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы". Тем не менее, Мамрадзе считает ситуацию комичной, так как Европарламент, который поддержал в прошлом году грузинских оппозиционеров, протестующих против принятия закона, сам принял подобный закон несколько месяцев назад. По его словам, принятый Европарламентом законопроект, гораздо более жесткий, чем грузинский вариант. Против принятия закона в 2023 году выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектов выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии.Повторное инициирование закона об "иноагентах" было аргументировано тем, что практика зарубежного финансирования радикализма и поляризации в обществе хоть и сократилась, проблему полностью искоренить не удалось. Зарубежные доноры неправительственных организаций в Грузии нарушили данное ими обещание о прозрачности этого финансирования.Принятие законопроекта планируется до конца весенней сессии парламента.История провала инициативыПервая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект.Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций.Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение.В Грузию поступают большие деньги на борьбу с судом и пропаганду ЛГБТ* – Мдинарадзе>>В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован.Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом.Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки. Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Нас горько обманули – глава парламента Грузии о законе "об иноагентах" >>В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию - произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, петре мамрадзе, мамука мдинарадзе, келли дегнан, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа", акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах