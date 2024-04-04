https://sputnik-georgia.ru/20240404/zakon-ob-inoagentakh--prezident-gruzii-sobrala-oppozitsiyu-i-npo-287178728.html

Закон об "иноагентах" – президент Грузии собрала оппозицию и НПО

Закон об "иноагентах" – президент Грузии собрала оппозицию и НПО

Sputnik Грузия

Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния" 04.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-04T20:24+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на второй день после повторного инициирования законопроекта об "иноагентах" провела двухчасовую встречу во дворце Орбелиани с представителями оппозиционных партий и неправительственных организаций. Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон "О прозрачности иностранного влияния", от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По словам лидера партии "Граждане" Алеко Элисашвили, на встрече с президентом они обсудили инициированный правящей партией закон об "иноагентах" и предстоящие парламентские выборы в октябре этого года. По мнению депутата, закон "О прозрачности иностранного влияния", является копией российского закона от начала и до конца. По словам представителя партии "Ахали" Анны Гоголадзе, "Грузинская мечта" преследует одну цель – противопоставить общество друг другу и усилить поляризацию. "У "Грузинской мечты" на этот раз ничего не выйдет. Если мы хотим развития этой страны, членства в ЕС, то у нас один выход – заменить "Грузинскую мечту" 26 октября", – сказала Гоголадзе. Правящая партия о встрече у президента В правящей партии встречу президента с противниками принятия закона расценили как еще одно доказательство того, что Зурабишвили является представителем радикальной оппозиции и вредит интересам Грузии. По словам генерального секретаря "Грузинской мечты" Кахи Каладзе, это не первый случай, когда президент противостоит государственным интересам. По словам Каладзе, против принятия закона об "иноагентах" вытупают враги Грузии, у которых нет Родины, а свои поступки они совершают под чужую диктовку. "Они радикалы, они враги страны, у них нет Родины. Им просто говорят, что они должны сделать, что говорить. Ни одному врагу страны не предоставится возможность, чтобы Грузия отступила. Мы все вместе должны трудиться, думать о том, чтобы нашими традициями, ценностями стать членом Европейской семьи", – заявил Каладзе. По словам вице-спикера парламента Арчила Талаквадзе, заявление Зурабишвили более радикально, чем заявления оппозиции, и такое происходит уже не в первый раз. Накануне президент заявила, что "Грузинская мечта" принимает антигосударственное решение. Повторное инициирование закона об "иноагентах" было аргументировано тем, что практика зарубежного финансирования радикализма и поляризации в обществе хоть и сократилась, проблему полностью искоренить не удалось. Зарубежные доноры неправительственных организаций в Грузии нарушили данное ими обещание о прозрачности этого финансирования. Против принятия закона в 2023 году выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектов выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии. История провала инициативы Первая попытка принять закон "О прозрачности иностранного влияния" была сделана весной 2023 года. Ажиотаж начался сразу же после того, как в середине февраля прошлого года депутаты от входящей в парламентское большинство "Силы народа" инициировали законопроект. Власти идею поддержали, пояснив, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и неправительственных организаций. Лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" подчеркивали, что этот законопроект намного либеральнее американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение. Будут ли в Грузии акции против закона об "иноагентах"? К чему готовится оппозиция >>В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили критикующим первый законопроект оппозиционным депутатам поддержать хотя бы этот вариант закона. Но и этот проект был забракован. Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом. Позже о том, что это "российский закон", заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. Время европеизации НПО и их доноров – премьер о возвращении к закону об "иноагентах">> На этом фоне протестные настроения в Грузии выросли. У парламента в центре Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки. Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. В ходе акций протесте 7-9 марта десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой находится только Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги. В результате власти решили отказаться от идеи принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", отметив при этом, что инициатива по большей части выполнила свою функцию – произошла люстрация всех, кому есть что скрывать. С тех пор власти говорили, что не собираются больше возвращаться к вопросу о принятии этого закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , каха каладзе, алеко элисашвили, "сила народа", совет европы